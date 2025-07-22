https://crimea.ria.ru/20250722/v-otnoshenii-politseyskikh-vozbudili-delo-za-peredachu-dannykh-telegram-kanalu-1148124938.html
В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу
В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, незаконно передававших информацию одному из РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T12:30
2025-07-22T12:30
2025-07-22T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, незаконно передававших информацию одному из Telegram-каналов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о Telegram-канале Baza.В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, добавили в СК.Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, уголовный кодекс, telegram, москва, краснодарский край, белгородская область
В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу
СК возбудил уголовное дело против полицейских за передачу информации Telegram-каналу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, незаконно передававших информацию одному из Telegram-каналов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера Telegram", - говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о Telegram-канале Baza.
В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, добавили в СК.
Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.