https://crimea.ria.ru/20250722/v-otnoshenii-politseyskikh-vozbudili-delo-za-peredachu-dannykh-telegram-kanalu-1148124938.html

В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу

В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, незаконно передававших информацию одному из РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T12:30

2025-07-22T12:30

2025-07-22T12:30

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

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telegram

москва

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, незаконно передававших информацию одному из Telegram-каналов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о Telegram-канале Baza.В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, добавили в СК.Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, уголовный кодекс, telegram, москва, краснодарский край, белгородская область