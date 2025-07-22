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В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове
В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове
Полиция Анапы инициировала проверку по факту видеопубликации, на которой умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили в ГУ МВД РФ РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T18:22
2025-07-22T18:22
анапа
мвд по краснодарскому краю
происшествия
похороны
новости
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Полиция Анапы инициировала проверку по факту видеопубликации, на которой умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники ритуальных услуг в станице Анапы при организации похорон положили усопшего в гроб обнаженным. Единственным предметом одежды, как следует из видео, был черный пакет на голове умершего.Отмечается, что сообщений в полицию от граждан по данному факту не поступало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анапа, мвд по краснодарскому краю, происшествия, похороны, новости, кубань, краснодарский край
В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове

В Анапе проверят видео с похоронами мужчины в обнаженном виде

18:22 22.07.2025
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Полиция Анапы инициировала проверку по факту видеопубликации, на которой умершего мужчину хоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове, сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники ритуальных услуг в станице Анапы при организации похорон положили усопшего в гроб обнаженным. Единственным предметом одежды, как следует из видео, был черный пакет на голове умершего.
"В сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, в которой граждане при захоронении родственника в станице Гастагаевской (город Анапа) обнаружили неподобающее предоставление ритуальных услуг… В ОМВД России по городу Анапа данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщений в полицию от граждан по данному факту не поступало.
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АнапаМВД по Краснодарскому краюПроисшествияПохороныНовостиКубаньКраснодарский край
 
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