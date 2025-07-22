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Удары по Украине сегодня – взрывы и пожары охватили Одессу - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Удары по Украине сегодня – взрывы и пожары охватили Одессу
Удары по Украине сегодня – взрывы и пожары охватили Одессу - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Удары по Украине сегодня – взрывы и пожары охватили Одессу
Серия взрывов прогремела под утро 22 июля в Одессе. По данным местных властей, в городе вспыхнули пожары в нескольких районах. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела под утро 22 июля в Одессе. По данным местных властей, в городе вспыхнули пожары в нескольких районах.О первых прилетах мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал в 2:23. После он заявил, что в результате взрывов пожар охватил административное здание в одном из районов. О каком именно идет речь, он не уточнил.Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и сильных пожарах в столице Украины. По его данным, удары пришлись по в Соломенскому, Дарницкому, Шевченковскому, Днепровскому и Оболонскому районам и по Подолу.По данным Минобороны России, были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками.Поражены были предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, удары по украине, одесса, новости сво, взрыв, новости, в мире
Удары по Украине сегодня – взрывы и пожары охватили Одессу

Удары по Украине сегодня – в Одессе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары

08:07 22.07.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарный на Украине во время ликвидации последствий взрывов в Одессе
Пожарный на Украине во время ликвидации последствий взрывов в Одессе
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела под утро 22 июля в Одессе. По данным местных властей, в городе вспыхнули пожары в нескольких районах.
О первых прилетах мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал в 2:23. После он заявил, что в результате взрывов пожар охватил административное здание в одном из районов. О каком именно идет речь, он не уточнил.

"Вопреки активной работе наших сил ПВО есть повреждения инфраструктуры и пожары", - добавил глава администрации Одесской области Олег Кипер.

Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и сильных пожарах в столице Украины. По его данным, удары пришлись по в Соломенскому, Дарницкому, Шевченковскому, Днепровскому и Оболонскому районам и по Подолу.
По данным Минобороны России, были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками.
Поражены были предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов.
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