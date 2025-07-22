https://crimea.ria.ru/20250722/stroitelstvo-novogo-lagerya-v-arteke-popova-otsenila-soblyudenie-norm-1148127180.html

Строительство нового лагеря в "Артеке": Попова оценила соблюдение норм

Строительство нового лагеря в "Артеке": Попова оценила соблюдение норм - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Строительство нового лагеря в "Артеке": Попова оценила соблюдение норм

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела рабочую встречу и совещание по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при строительстве... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T13:53

2025-07-22T13:53

2025-07-22T13:53

медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"

анна попова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела рабочую встречу и совещание по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при строительстве лагеря "Солнечный" в Международном детском центре "Артек", сообщает пресс-служба ведомства.В совещании приняли участие представители заказчика, проектировщики и застройщики.Также обсуждались вопросы соблюдения требований к условиям доступности помещений и оборудования для маломобильных групп населения и предложения по завершению монтажных и пуско-наладочных работ системы вентиляции, оборудованию учебных помещений и санитарных узлов.В июне Минстрой России сообщил, что лагерь "Солнечный" в "Артеке" уже достроен и готов к приему детей. Общая площадь двух корпусов, рассчитанных на 1000 мест, составляет более 40 тысяч квадратных метров. На каждом здании создана эксплуатируемая кровля, предназначенная для малоподвижных игр, дневных сборов, линеек и отдыха. Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детских оздоровительных лагерей работает в Крыму "Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летиемВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест

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медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", анна попова, роспотребнадзор, крым, строительство, новости крыма, детский отдых, отдых в крыму