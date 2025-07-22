https://crimea.ria.ru/20250722/sk-podtverdil-zaderzhanie-glavreda-kanala-baza-trifonova-1148142773.html

Главред канала Baza Трифонов задержан - СК РФ

Главред канала Baza Трифонов задержан - СК РФ - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Главред канала Baza Трифонов задержан - СК РФ

Главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве, они подозреваются в даче взятки, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T18:35

2025-07-22T18:35

2025-07-22T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега задержаны в Москве, они подозреваются в даче взятки, сообщает СК РФ."Главным следственным управлением СК России по городу Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ) продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией. Следователями столичного СК России задержан главный редактор канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (статья 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как уточняет СК РФ, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.Кроме того, на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250722/v-otnoshenii-politseyskikh-vozbudili-delo-za-peredachu-dannykh-telegram-kanalu-1148124938.html

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2025

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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, россия, сми, интернет