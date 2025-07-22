Рейтинг@Mail.ru
РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250722/r-rasshirit-podkhody-k-portam-chernogo-i-azovskogo-morey--mishustin-1148123758.html
РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин
РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин - РИА Новости Крым, 22.07.2025
РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин
Пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T11:33
2025-07-22T11:34
россия
правительство россии
михаил мишустин
порты азовского-черноморского бассейна
экономика
экспорт
импорт
новости
бюджет
федеральный бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129096849_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f539f4df98eb24ced3405c8169b50cfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что глава государства также поставил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года. Решаться задача будет в том числе за счет наращивания поставок зерновых.Кроме того, особое внимание уделяется доступности удобрений, поставке в необходимых объемах топлива, совершенствованию механизмов льготного лизинга.В текущем году увеличены субсидии на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 миллионов тонн. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли до почти 85 млн тонн, добавил глава правительства.В начале июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что объемы перевалки порта в Камышовой бухте в текущем году составят до 500 тысяч тонн грузов и уже в следующем удвоятся в рамках инвестиционного соглашения о его реконструкции. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБРеконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалкиМорские порты Ялты и Евпатории перешли в собственность Крыма
россия
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129096849_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_260d0db8a4517feee161dadc909b0a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство россии, михаил мишустин, порты азовского-черноморского бассейна, экономика, экспорт, импорт, новости, бюджет, федеральный бюджет, черное море, азовское море
РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин

РФ увеличит провозные возможности к Азово-Черноморским и Восточным портам на 50 млн тонн

11:33 22.07.2025 (обновлено: 11:34 22.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский порт
Керченский порт - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Расширяется пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить в общей сложности более чем на 50 миллионов тонн", - цитирует премьера пресс-служба кабмина.
Мишустин отметил, что глава государства также поставил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года. Решаться задача будет в том числе за счет наращивания поставок зерновых.
Кроме того, особое внимание уделяется доступности удобрений, поставке в необходимых объемах топлива, совершенствованию механизмов льготного лизинга.
В текущем году увеличены субсидии на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 миллионов тонн. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли до почти 85 млн тонн, добавил глава правительства.
В начале июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что объемы перевалки порта в Камышовой бухте в текущем году составят до 500 тысяч тонн грузов и уже в следующем удвоятся в рамках инвестиционного соглашения о его реконструкции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ
Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалки
Морские порты Ялты и Евпатории перешли в собственность Крыма
 
РоссияПравительство РоссииМихаил МишустинПорты Азовского-Черноморского бассейнаЭкономикаЭкспортИмпортНовостиБюджетФедеральный бюджетЧерное мореАзовское море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Когда РФ и Украина выйдут на договоренности по урегулированию – Кремль
12:44Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
12:38Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в Стамбуле
12:30В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу
12:18ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое
12:17Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль
12:00Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек
11:49МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза
11:33РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин
11:02В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
10:42"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
10:27Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины
10:07Крымский мост сейчас – выросла очередь со стороны Керчи
09:57В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы
09:46Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой
09:26Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова
09:222 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора 29:04
09:06В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти
08:47"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции
08:29Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе
Лента новостейМолния