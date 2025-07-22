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РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин

РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин - РИА Новости Крым, 22.07.2025

РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин

Пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T11:33

2025-07-22T11:33

2025-07-22T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пропускную способность подходов к портам Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить на 50 миллионов тонн грузов к 2030 году. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что глава государства также поставил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года. Решаться задача будет в том числе за счет наращивания поставок зерновых.Кроме того, особое внимание уделяется доступности удобрений, поставке в необходимых объемах топлива, совершенствованию механизмов льготного лизинга.В текущем году увеличены субсидии на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 миллионов тонн. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли до почти 85 млн тонн, добавил глава правительства.В начале июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что объемы перевалки порта в Камышовой бухте в текущем году составят до 500 тысяч тонн грузов и уже в следующем удвоятся в рамках инвестиционного соглашения о его реконструкции. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБРеконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалкиМорские порты Ялты и Евпатории перешли в собственность Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, порты азовского-черноморского бассейна, экономика, экспорт, импорт, новости, бюджет, федеральный бюджет, черное море, азовское море