https://crimea.ria.ru/20250722/putin-vyrazil-soboleznovaniya-seme-predsedatelya-vs-rf-podnosovoy-1148142204.html

Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой

Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким председателя Верхового суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее кончиной. Об этом сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T18:01

2025-07-22T18:01

2025-07-22T18:00

владимир путин (политик)

утраты

память

новости

верховный суд россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким председателя Верхового суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее кончиной. Об этом сообщает Кремль.Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72 году жизни во вторник, сообщила ранее пресс-служба инстанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), утраты, память, новости, верховный суд россии