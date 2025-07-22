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Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой
Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким председателя Верхового суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее кончиной. Об этом сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T18:01
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким председателя Верхового суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее кончиной. Об этом сообщает Кремль.Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72 году жизни во вторник, сообщила ранее пресс-служба инстанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), утраты, память, новости, верховный суд россии
Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой

Путин выразил соболезнования близким председателя Верхового суда РФ Подносовой

18:01 22.07.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким председателя Верхового суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее кончиной. Об этом сообщает Кремль.
"Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу", – говорится в сообщении.
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72 году жизни во вторник, сообщила ранее пресс-служба инстанции.
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Владимир Путин (политик)УтратыПамятьНовостиВерховный суд России
 
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