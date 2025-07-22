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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T00:01
2025-07-22T00:01
2025-07-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем +31...+33.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +36 градусов и преимущественно без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +24, днем +31…+36, в горах +24…+29 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +30...+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем +31...+33.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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