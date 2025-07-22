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Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T00:01

2025-07-22T00:01

2025-07-22T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем +31...+33.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250720/40-gradusnaya-zhara-idet-v-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-1148060991.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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