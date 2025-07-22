https://crimea.ria.ru/20250722/podarki-i-kvest--galereya-ayvazovskogo-v-feodosii-otmetit-145-let-1148105223.html
Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет
Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет
Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского 29 июля отметит 145-летие со дня открытия. Как рассказала РИА Новости Крым директор музейного учреждения... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T07:23
2025-07-22T07:23
2025-07-22T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского 29 июля отметит 145-летие со дня открытия. Как рассказала РИА Новости Крым директор музейного учреждения Татьяна Гайдук, по случаю даты посетителям предложат пройти квест, послушать живую музыку и познакомиться с графикой мариниста.Афиша дома маринистаС полудня в главном выставочном зале галереи зазвучит живая классическая музыка в исполнении местных музыкантов, параллельно в большом зале откроется выставка "Произведения И.К. Айвазовского из фонов галереи", а во второй парадной гостиной покажут графику великого мариниста – тоже из фондов.В поисках художника"Участниками квеста могут стать все желающие вне зависимости от возраста. Однако, учитывая жаркую погоду, мы все же больше ориентируемся на юношество и молодежь – молодые люди легче переносят такую погоду", – продолжает Гайдук.Участников поделят на команды, вручат карту Феодосии, которая одновременно является маршрутным листом. Задания пройдут в несколько этапов.Еще участникам придется решать шарады, взаимодействовать с прохожими, искать заранее установленные стрелки-указатели, а в конце всех ждет ждет призовая викторина. Для участия нужна предварительная регистрация.Картинная галерея им И.К. Айвазовского открыта в Феодосии 29 июля 1880 года. Это произошло в день рождения художника. Она стала первым публичным музеем на юге страны и первым музеем, посвященным творчеству одного художника. В галерее собрана крупнейшая в мире коллекция произведений И.К. Айвазовского, а также работы других художников-маринистов.С 2021 по 2024 год галерея находилась на реставрации. Работы в главном корпусе проводили по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, их стоимость превысила 870 млн рублей. После реставрации в галере впервые с 2007 года заработал Главный выставочный зал, который ранее находился в аварийном состоянии. Свои двери для посетителей после масштабной реставрации галерея распахнула в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В омском музее отреставрируют картину АйвазовскогоДом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостейДому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет
В Феодосии в честь 145-летия галереи Айвазовского устроят бесплатные экскурсии и квест
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского 29 июля отметит 145-летие со дня открытия. Как рассказала РИА Новости Крым
директор музейного учреждения Татьяна Гайдук, по случаю даты посетителям предложат пройти квест, послушать живую музыку и познакомиться с графикой мариниста.
Афиша дома мариниста
"Программу мероприятий по случаю даты откроет квест с элементами ориентирования "В поисках Айвазовского". Начало – в 9.30. Он стартует от галереи, его действие развернется в историческом центре города", – анонсирует Гайдук первое мероприятие.
С полудня в главном выставочном зале галереи зазвучит живая классическая музыка в исполнении местных музыкантов, параллельно в большом зале откроется выставка "Произведения И.К. Айвазовского из фонов галереи", а во второй парадной гостиной покажут графику великого мариниста – тоже из фондов.
"С 12:00 до 13:00 вход в галерею по случаю праздника будет свободным. Кроме того, состоятся две церемонии возложения цветов: в 10 часов у памятника Айвазовскому возле здания галереи, в полдень – к могиле художника на территории средневекового армянского храма Сурб-Сарис", – проинформировала директор галереи.
В поисках художника
"Участниками квеста могут стать все желающие вне зависимости от возраста. Однако, учитывая жаркую погоду, мы все же больше ориентируемся на юношество и молодежь – молодые люди легче переносят такую погоду", – продолжает Гайдук.
Участников поделят на команды, вручат карту Феодосии, которая одновременно является маршрутным листом. Задания пройдут в несколько этапов.
"Команда отправляется на стартовую точку маршрута в вестибюле галереи, получает задание, при успешном выполнении команде выдается ключ к поиску следующей игровой станции. Он представляет собой задачу, решить которую можно с помощью знаний о художнике", – указано на официальной странице картинной галереи в социальной сети "Вконтакте".
Еще участникам придется решать шарады, взаимодействовать с прохожими, искать заранее установленные стрелки-указатели, а в конце всех ждет ждет призовая викторина. Для участия нужна предварительная регистрация.
Картинная галерея им И.К. Айвазовского открыта в Феодосии 29 июля 1880 года. Это произошло в день рождения художника. Она стала первым публичным музеем на юге страны и первым музеем, посвященным творчеству одного художника. В галерее собрана крупнейшая в мире коллекция произведений И.К. Айвазовского, а также работы других художников-маринистов.
С 2021 по 2024 год галерея находилась на реставрации. Работы в главном корпусе проводили по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, их стоимость превысила 870 млн рублей. После реставрации в галере впервые с 2007 года заработал Главный выставочный зал, который ранее находился в аварийном состоянии.
Свои двери для посетителей после масштабной реставрации галерея распахнула в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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