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Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет

Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Подарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет

Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского 29 июля отметит 145-летие со дня открытия. Как рассказала РИА Новости Крым директор музейного учреждения... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T07:23

2025-07-22T07:23

2025-07-22T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского 29 июля отметит 145-летие со дня открытия. Как рассказала РИА Новости Крым директор музейного учреждения Татьяна Гайдук, по случаю даты посетителям предложат пройти квест, послушать живую музыку и познакомиться с графикой мариниста.Афиша дома маринистаС полудня в главном выставочном зале галереи зазвучит живая классическая музыка в исполнении местных музыкантов, параллельно в большом зале откроется выставка "Произведения И.К. Айвазовского из фонов галереи", а во второй парадной гостиной покажут графику великого мариниста – тоже из фондов.В поисках художника"Участниками квеста могут стать все желающие вне зависимости от возраста. Однако, учитывая жаркую погоду, мы все же больше ориентируемся на юношество и молодежь – молодые люди легче переносят такую погоду", – продолжает Гайдук.Участников поделят на команды, вручат карту Феодосии, которая одновременно является маршрутным листом. Задания пройдут в несколько этапов.Еще участникам придется решать шарады, взаимодействовать с прохожими, искать заранее установленные стрелки-указатели, а в конце всех ждет ждет призовая викторина. Для участия нужна предварительная регистрация.Картинная галерея им И.К. Айвазовского открыта в Феодосии 29 июля 1880 года. Это произошло в день рождения художника. Она стала первым публичным музеем на юге страны и первым музеем, посвященным творчеству одного художника. В галерее собрана крупнейшая в мире коллекция произведений И.К. Айвазовского, а также работы других художников-маринистов.С 2021 по 2024 год галерея находилась на реставрации. Работы в главном корпусе проводили по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, их стоимость превысила 870 млн рублей. После реставрации в галере впервые с 2007 года заработал Главный выставочный зал, который ранее находился в аварийном состоянии. Свои двери для посетителей после масштабной реставрации галерея распахнула в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Почетным гостем мероприятия стал народный артист РФ Никита Михалков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В омском музее отреставрируют картину АйвазовскогоДом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостейДому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника

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2025

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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