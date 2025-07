Оззи Осборн – биография

https://crimea.ria.ru/20250722/ozzi-osborn--biografiya-1148145474.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал, входит в Зал славы британского рока, многие хиты Осборна признаны классикой металла.Джон Майкл Осборн родился в английском Бирмингеме в многодетной семье слесаря и работницы фабрики. Прозвище Оззи получил в начальной школе - это уменьшительная форма фамилии.В 15 лет покинул школу из-за трудностей с деньгами. Подрабатывал помощником водопроводчика, автомеханика, работал на скотобойне. Пытался совершить кражу, за что отсидел в тюрьме шесть недель. В заключении сделал первую татуировку, которая позже стала знаменитой, – буквы OZZY на фалангах пальцев левой руки.После освобождения решил осуществить мечту и стал вокалистом молодой группы Music Machine, с которой отработал только два концерта. В 1968 году Оззи, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд создали коллектив Black Sabbath — по аналогии с популярным фильмом ужасов того времени. Так же называлась первая песня и дебютный альбом группы, вышедший в 1970-м. Следующий диск, Paranoid, покорил хит-парады Европы и Америки и принес исполнителям мировую популярность. Оззи оставался с коллективом до конца 70-х. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру.На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Качетсве участника коллектива Black Sabbath внесен в Зал славы рок-н-ролла США. В Зал славы британской музыки входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской "Аллее славы".В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х принял участие в реалити-шоу "Семейка Осборнов" о своей жизни на канале MTV. Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США.22 июля 2025 года ушел из жизни на 77 году жизни. Как сообщил ресурс Sky News, музыкант скончался утром в окружении членов своей семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

