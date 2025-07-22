Рейтинг@Mail.ru
Оззи Осборн – биография - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250722/ozzi-osborn--biografiya-1148145474.html
Оззи Осборн – биография
Оззи Осборн – биография - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Оззи Осборн – биография
Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал, входит в Зал славы британского... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T21:40
2025-07-22T21:47
оззи осборн
биография
утраты
культура
великобритания
музыка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010117_0:28:2526:1449_1920x0_80_0_0_d4028a66bfef236966b6ae3031e42972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал, входит в Зал славы британского рока, многие хиты Осборна признаны классикой металла.Джон Майкл Осборн родился в английском Бирмингеме в многодетной семье слесаря и работницы фабрики. Прозвище Оззи получил в начальной школе - это уменьшительная форма фамилии.В 15 лет покинул школу из-за трудностей с деньгами. Подрабатывал помощником водопроводчика, автомеханика, работал на скотобойне. Пытался совершить кражу, за что отсидел в тюрьме шесть недель. В заключении сделал первую татуировку, которая позже стала знаменитой, – буквы OZZY на фалангах пальцев левой руки.После освобождения решил осуществить мечту и стал вокалистом молодой группы Music Machine, с которой отработал только два концерта. В 1968 году Оззи, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд создали коллектив Black Sabbath — по аналогии с популярным фильмом ужасов того времени. Так же называлась первая песня и дебютный альбом группы, вышедший в 1970-м. Следующий диск, Paranoid, покорил хит-парады Европы и Америки и принес исполнителям мировую популярность. Оззи оставался с коллективом до конца 70-х. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру.На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Качетсве участника коллектива Black Sabbath внесен в Зал славы рок-н-ролла США. В Зал славы британской музыки входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской "Аллее славы".В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х принял участие в реалити-шоу "Семейка Осборнов" о своей жизни на канале MTV. Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США.22 июля 2025 года ушел из жизни на 77 году жизни. Как сообщил ресурс Sky News, музыкант скончался утром в окружении членов своей семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250722/umer-ozzi-osborn-1148145124.html
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010117_280:0:2247:1475_1920x0_80_0_0_ca5d55db173ab4552ba0498fd467fca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оззи осборн, биография, утраты, культура, великобритания, музыка, в мире
Оззи Осборн – биография

Оззи Осборн – биография

21:40 22.07.2025 (обновлено: 21:47 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Аркадий Семенов / Перейти в фотобанкКонцерт группы Black Sabbath
Концерт группы Black Sabbath - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Аркадий Семенов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал, входит в Зал славы британского рока, многие хиты Осборна признаны классикой металла.
Джон Майкл Осборн родился в английском Бирмингеме в многодетной семье слесаря и работницы фабрики. Прозвище Оззи получил в начальной школе - это уменьшительная форма фамилии.
В 15 лет покинул школу из-за трудностей с деньгами. Подрабатывал помощником водопроводчика, автомеханика, работал на скотобойне. Пытался совершить кражу, за что отсидел в тюрьме шесть недель. В заключении сделал первую татуировку, которая позже стала знаменитой, – буквы OZZY на фалангах пальцев левой руки.
После освобождения решил осуществить мечту и стал вокалистом молодой группы Music Machine, с которой отработал только два концерта. В 1968 году Оззи, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд создали коллектив Black Sabbath — по аналогии с популярным фильмом ужасов того времени. Так же называлась первая песня и дебютный альбом группы, вышедший в 1970-м. Следующий диск, Paranoid, покорил хит-парады Европы и Америки и принес исполнителям мировую популярность. Оззи оставался с коллективом до конца 70-х. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру.
На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием. Качетсве участника коллектива Black Sabbath внесен в Зал славы рок-н-ролла США. В Зал славы британской музыки входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской "Аллее славы".
В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х принял участие в реалити-шоу "Семейка Осборнов" о своей жизни на канале MTV. Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США.
22 июля 2025 года ушел из жизни на 77 году жизни. Как сообщил ресурс Sky News, музыкант скончался утром в окружении членов своей семьи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Оззи Осборн - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
21:16
Умер Оззи Осборн
Оззи ОсборнБиографияУтратыКультураВеликобританияМузыкаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:50Лавандовое поле под Симферополем потушили
21:44Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе
21:40Оззи Осборн – биография
21:16Умер Оззи Осборн
20:41В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал
20:12В библиотеках Севастополя будут работать роботы-помощники
19:42Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
19:37Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
19:22Туристку на сапборде унесло в море в Судаке
19:06Крымский мост сейчас - обстановка на 19.00
18:54В Сочи тушат жилую четырехэтажку – людей эвакуировали
18:35Главред канала Baza Трифонов задержан - СК РФ
18:22В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове
18:01Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой
17:52Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
17:15ВСУ ударили по жилому дому в Белгородской области – есть пострадавшие
16:56На стройке индустриального парка в Феодосии погиб рабочий
16:47В России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин
16:45Госдума приняла новые законы против мошенников
16:31Пожар сухостоя под Керчью ликвидация – МЧС
Лента новостейМолния