https://crimea.ria.ru/20250722/novye-zakony-v-rf-i-uregulirovanie-na-ukraine--glavnoe-za-den-1148141587.html

Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день

Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день

Российские военные взяли под контроль Новоторецкое в ДНР. ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. В Кремле сделали заявление о новом раунде переговоров и РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T22:33

2025-07-22T22:33

2025-07-22T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Новоторецкое в ДНР. ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. В Кремле сделали заявление о новом раунде переговоров и перспективах урегулирования по Украине. Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Госдума во вторник приняла ряд новых законов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииПодразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донбассе. Также армия России ликвидировала 1180 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на Украине, заняла более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ во вторник.Атаки ВСУ на мирные регионы РФСилы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА, в том числе один – над Черным морем. В Ростовской области удары привели к пожарам, в пострадавших и погибших нет. Днем во вторник в Херсонской области от обстрелов ВСУ погибли три человека и семь ранены, в Белогородской - в результате вражеской атаки разрушен жилой дом, из-под завалов спасли женщину, ранены двое подростков.Новый раунд переговоровСроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию зависят от множества факторов, любые прогнозы сейчас будут ошибочны, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что новый раунд переговоров в Стамбуле состоится на этой неделе. Соответствующее заявление о сроках его проведения будет опубликовано, как только Кремль будет готов.Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, украинскую делегацию на новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле возглавит экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Уход председателя Верховного суда России22 июня ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова, ей был 71 год, сообщили во вторник в пресс-службе инстанции. Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда РФ 17 апреля 2024 года и стала первой женщиной в России, возглавившей высший судебный орган страны, который занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел, а также разрешением экономических споров.Новые законы в РФГосдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Также парламентарии одобрили поправки к Административному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания для водителей за непропуск спецтранспорта. Теперь нарушение может повлечь штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав на срок до года.Кроме того, повышены старые и ведены новые госпошлины для работающих мигрантов, а также приняты новые нормы против мошенников: теперь правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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