Рейтинг@Mail.ru
Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250722/novye-zakony-v-rf-i-uregulirovanie-na-ukraine--glavnoe-za-den-1148141587.html
Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день
Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день
Российские военные взяли под контроль Новоторецкое в ДНР. ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. В Кремле сделали заявление о новом раунде переговоров и РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T22:33
2025-07-22T22:33
крым
главное за день
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Новоторецкое в ДНР. ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. В Кремле сделали заявление о новом раунде переговоров и перспективах урегулирования по Украине. Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Госдума во вторник приняла ряд новых законов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииПодразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донбассе. Также армия России ликвидировала 1180 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на Украине, заняла более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ во вторник.Атаки ВСУ на мирные регионы РФСилы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА, в том числе один – над Черным морем. В Ростовской области удары привели к пожарам, в пострадавших и погибших нет. Днем во вторник в Херсонской области от обстрелов ВСУ погибли три человека и семь ранены, в Белогородской - в результате вражеской атаки разрушен жилой дом, из-под завалов спасли женщину, ранены двое подростков.Новый раунд переговоровСроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию зависят от множества факторов, любые прогнозы сейчас будут ошибочны, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что новый раунд переговоров в Стамбуле состоится на этой неделе. Соответствующее заявление о сроках его проведения будет опубликовано, как только Кремль будет готов.Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, украинскую делегацию на новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле возглавит экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Уход председателя Верховного суда России22 июня ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова, ей был 71 год, сообщили во вторник в пресс-службе инстанции. Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда РФ 17 апреля 2024 года и стала первой женщиной в России, возглавившей высший судебный орган страны, который занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел, а также разрешением экономических споров.Новые законы в РФГосдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Также парламентарии одобрили поправки к Административному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания для водителей за непропуск спецтранспорта. Теперь нарушение может повлечь штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав на срок до года.Кроме того, повышены старые и ведены новые госпошлины для работающих мигрантов, а также приняты новые нормы против мошенников: теперь правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250722/krym-sam-sebya-kormit-kak-selskoe-khozyaystvo-derzhit-region-na-plavu-1148141406.html
https://crimea.ria.ru/20250722/120-mlrd-na-voynu-dlya-ukrainy---skolko-dast-zapad-i-pomozhet-li-eto-1148142656.html
https://crimea.ria.ru/20250722/lavandovoe-pole-gorit-v-simferopolskom-rayone-kryma-1148143847.html
https://crimea.ria.ru/20250722/putin-vyrazil-soboleznovaniya-seme-predsedatelya-vs-rf-podnosovoy-1148142204.html
https://crimea.ria.ru/20250722/umer-ozzi-osborn-1148145124.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e54d3493799f274e1c6324fa283fc2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, главное за день, общество, новости крыма
Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день

Новые законы в РФ и перспективы урегулирования на Украине – главное за день

22:33 22.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Новоторецкое в ДНР. ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. В Кремле сделали заявление о новом раунде переговоров и перспективах урегулирования по Украине. Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Госдума во вторник приняла ряд новых законов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донбассе. Также армия России ликвидировала 1180 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на Украине, заняла более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ во вторник.
Уборка урожая в Крыму
Вчера, 17:52Радио "Спутник в Крыму"
Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву

Атаки ВСУ на мирные регионы РФ

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА, в том числе один – над Черным морем. В Ростовской области удары привели к пожарам, в пострадавших и погибших нет. Днем во вторник в Херсонской области от обстрелов ВСУ погибли три человека и семь ранены, в Белогородской - в результате вражеской атаки разрушен жилой дом, из-под завалов спасли женщину, ранены двое подростков.
Американский военный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Вчера, 19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это

Новый раунд переговоров

Сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию зависят от множества факторов, любые прогнозы сейчас будут ошибочны, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что новый раунд переговоров в Стамбуле состоится на этой неделе. Соответствующее заявление о сроках его проведения будет опубликовано, как только Кремль будет готов.
Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, украинскую делегацию на новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле возглавит экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Вчера, 19:42
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

Уход председателя Верховного суда России

22 июня ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова, ей был 71 год, сообщили во вторник в пресс-службе инстанции. Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда РФ 17 апреля 2024 года и стала первой женщиной в России, возглавившей высший судебный орган страны, который занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел, а также разрешением экономических споров.
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Вчера, 18:01
Путин выразил соболезнования семье председателя ВС РФ Подносовой

Новые законы в РФ

Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
Также парламентарии одобрили поправки к Административному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания для водителей за непропуск спецтранспорта. Теперь нарушение может повлечь штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав на срок до года.
Кроме того, повышены старые и ведены новые госпошлины для работающих мигрантов, а также приняты новые нормы против мошенников: теперь правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Оззи Осборн - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Вчера, 21:16
Умер Оззи Осборн
 
КрымГлавное за деньОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы - погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
23:08На Украине разбился французский истребитель Mirage
22:33Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день
22:13Поезда в Крым и из Крыма - что с графиком
22:03Ситуация на Крымском мосту - что происходит вечером вторника
22:03Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана
21:50Лавандовое поле под Симферополем потушили
21:44Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе
21:40Оззи Осборн – биография
21:16Умер Оззи Осборн
20:41В Севастополе больше 500 семей получили региональный маткапитал
20:12В библиотеках Севастополя будут работать роботы-помощники
19:42Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
19:37Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
19:22Туристку на сапборде унесло в море в Судаке
19:06Крымский мост сейчас - обстановка на 19.00
18:54В Сочи тушат жилую четырехэтажку – людей эвакуировали
18:35Главред канала Baza Трифонов задержан - СК РФ
18:22В Анапе проверят видео с похоронами голого мужчины с пакетом на голове
Лента новостейМолния