Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день
Новые законы в РФ и перспективы урегулирования на Украине – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Новоторецкое в ДНР. ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. В Кремле сделали заявление о новом раунде переговоров и перспективах урегулирования по Украине. Ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Госдума во вторник приняла ряд новых законов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донбассе. Также армия России ликвидировала 1180 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на Украине, заняла более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ во вторник.
Атаки ВСУ на мирные регионы РФ
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА, в том числе один – над Черным морем. В Ростовской области удары привели к пожарам, в пострадавших и погибших нет. Днем во вторник в Херсонской области от обстрелов ВСУ погибли три человека и семь ранены, в Белогородской - в результате вражеской атаки разрушен жилой дом, из-под завалов спасли женщину, ранены двое подростков.
Новый раунд переговоров
Сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию зависят от множества факторов, любые прогнозы сейчас будут ошибочны, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что новый раунд переговоров в Стамбуле состоится на этой неделе. Соответствующее заявление о сроках его проведения будет опубликовано, как только Кремль будет готов.
Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, украинскую делегацию на новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле возглавит экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Уход председателя Верховного суда России
22 июня ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова, ей был 71 год, сообщили во вторник в пресс-службе инстанции. Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда РФ 17 апреля 2024 года и стала первой женщиной в России, возглавившей высший судебный орган страны, который занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел, а также разрешением экономических споров.
Новые законы в РФ
Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
Также парламентарии одобрили поправки к Административному кодексу, которые предполагают ужесточение наказания для водителей за непропуск спецтранспорта. Теперь нарушение может повлечь штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав на срок до года.
Кроме того, повышены старые и ведены новые госпошлины для работающих мигрантов, а также приняты новые нормы против мошенников: теперь правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия.
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