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Новости СВО: армия России закрепилась на новых рубежах по фронту

Новости СВО: армия России закрепилась на новых рубежах по фронту - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Новости СВО: армия России закрепилась на новых рубежах по фронту

Армия России ликвидировала 1180 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на Украине, а также заняла более выгодные рубежи и освободила... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T13:49

2025-07-22T13:49

2025-07-22T13:49

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Армия России ликвидировала 1180 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации на Украине, а также заняла более выгодные рубежи и освободила населенный пункт в ДНР. Такие данные предоставили в Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Рыжевка, Юнаковка, Храповщина, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Меловое. Потери противника – до 130 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям противнику в районах населенных пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр"активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка ДНР и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих.Воины группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай ДНР и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Приднепровское и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам хранения и цехам сборки БПЛА, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах.Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности Нептун, а также 259 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:38 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – ШмыгальУкраина получила полсотни танков Abrams от Австралии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, инфографика