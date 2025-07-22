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Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе
Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе
Около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T08:29
2025-07-22T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.В ходе контрольно-надзорных мероприятий на рынках и ярмарках Севастополя было выявлено, что ряд предпринимателей осуществляет реализацию продукции с нарушениями.В ведомстве отметили, что такая продукция признается некачественной и опасной, и может нанести вред здоровью потребителя. Специалистами Россельхознадзора продукция изъята из оборота и уничтожена."По фактам нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", – уточнили в Россельхознадзоре.Похожий случай произошел в конце мая этого года. Тогда у одного из индивидуальных предпринимателей Севастополя, занимающегося переработкой и реализацией рыбной продукции, выявили более пяти тонн продукции для продажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили 600 литров опасного молокаНа ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продуктыВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядины
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севастополь, азово-черноморский бассейн, рыба, морепродукты, еда, новости севастополя, россельхознадзор
Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе

В Севастополе изъяли около 70 килограммов некачественной рыбной продукции

08:29 22.07.2025
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий на рынках и ярмарках Севастополя было выявлено, что ряд предпринимателей осуществляет реализацию продукции с нарушениями.

"По фактам нарушений Россельхознадзором были инициированы внеплановые проверки. По результатам выявлено, что у индивидуального предпринимателя в реализации и на хранении находится рыбная продукция общим весом 68,5 килограммов. Из них без ветеринарно-сопроводительных документов – 5,9 кг, без маркировки – 62,5 кг", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такая продукция признается некачественной и опасной, и может нанести вред здоровью потребителя. Специалистами Россельхознадзора продукция изъята из оборота и уничтожена.
"По фактам нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", – уточнили в Россельхознадзоре.
Похожий случай произошел в конце мая этого года. Тогда у одного из индивидуальных предпринимателей Севастополя, занимающегося переработкой и реализацией рыбной продукции, выявили более пяти тонн продукции для продажи.
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