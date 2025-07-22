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Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе

Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе

Около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T08:29

2025-07-22T08:29

2025-07-22T07:43

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азово-черноморский бассейн

рыба

морепродукты

еда

новости севастополя

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 70 килограммов некачественной рыбной продукции обнаружили и изъяли у предпринимателей Севастополя в ходе внеплановой проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.В ходе контрольно-надзорных мероприятий на рынках и ярмарках Севастополя было выявлено, что ряд предпринимателей осуществляет реализацию продукции с нарушениями.В ведомстве отметили, что такая продукция признается некачественной и опасной, и может нанести вред здоровью потребителя. Специалистами Россельхознадзора продукция изъята из оборота и уничтожена."По фактам нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", – уточнили в Россельхознадзоре.Похожий случай произошел в конце мая этого года. Тогда у одного из индивидуальных предпринимателей Севастополя, занимающегося переработкой и реализацией рыбной продукции, выявили более пяти тонн продукции для продажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили 600 литров опасного молокаНа ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продуктыВ Крыму нашли более 600 кг опасной говядины

севастополь

азово-черноморский бассейн

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, азово-черноморский бассейн, рыба, морепродукты, еда, новости севастополя, россельхознадзор