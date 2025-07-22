На Украине разбился французский истребитель Mirage
На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000 - ВВС Украины
23:08 22.07.2025 (обновлено: 23:09 22.07.2025)
© AP Photo Ariel SchalitФранцузский истребитель Mirage 2000
© AP Photo Ariel Schalit
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000, сообщает ВМС страны.
"Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов", - сказано в сообщении.
Пилоту удалось катапультироваться, на земле – без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.
Этот инцидент с самолетом Mirage 2000 – первый случай потери данной модели истребителя украинскими ВВС.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о прибытии первых французских истребителей Mirage 2000 на Украину 6 февраля. Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale. Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом заявляли в Госкорпорации Ростех.
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