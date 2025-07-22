https://crimea.ria.ru/20250722/na-ukraine-razbilsya-frantsuzskiy-istrebitel-mirage-1148147040.html

На Украине разбился французский истребитель Mirage

На Украине разбился французский истребитель Mirage - РИА Новости Крым, 22.07.2025

На Украине разбился французский истребитель Mirage

На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000, сообщает ВМС страны. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T23:08

2025-07-22T23:08

2025-07-22T23:09

истребитель mirage

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000, сообщает ВМС страны.Пилоту удалось катапультироваться, на земле – без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.Этот инцидент с самолетом Mirage 2000 – первый случай потери данной модели истребителя украинскими ВВС. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о прибытии первых французских истребителей Mirage 2000 на Украину 6 февраля. Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale. Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом заявляли в Госкорпорации Ростех. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применитьИстребитель Mirage 2000: вооружение и другие характеристикиИстребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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