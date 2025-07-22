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На Украине разбился французский истребитель Mirage - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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На Украине разбился французский истребитель Mirage
На Украине разбился французский истребитель Mirage - РИА Новости Крым, 22.07.2025
На Украине разбился французский истребитель Mirage
На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000, сообщает ВМС страны. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T23:08
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истребитель mirage
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000, сообщает ВМС страны.Пилоту удалось катапультироваться, на земле – без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.Этот инцидент с самолетом Mirage 2000 – первый случай потери данной модели истребителя украинскими ВВС. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о прибытии первых французских истребителей Mirage 2000 на Украину 6 февраля. Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale. Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом заявляли в Госкорпорации Ростех. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применитьИстребитель Mirage 2000: вооружение и другие характеристикиИстребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться
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РИА Новости Крым
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истребитель mirage, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, украина
На Украине разбился французский истребитель Mirage

На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000 - ВВС Украины

23:08 22.07.2025 (обновлено: 23:09 22.07.2025)
 
© AP Photo Ariel SchalitФранцузский истребитель Mirage 2000
Французский истребитель Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo Ariel Schalit
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000, сообщает ВМС страны.
"Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов", - сказано в сообщении.
Пилоту удалось катапультироваться, на земле – без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.
Этот инцидент с самолетом Mirage 2000 – первый случай потери данной модели истребителя украинскими ВВС.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о прибытии первых французских истребителей Mirage 2000 на Украину 6 февраля. Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale. Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом заявляли в Госкорпорации Ростех.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Истребитель MirageВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы - погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
23:08На Украине разбился французский истребитель Mirage
22:33Новые законы в РФ и урегулирование на Украине – главное за день
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