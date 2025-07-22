https://crimea.ria.ru/20250722/kto-vozglavit-ukrainskuyu-delegatsiyu-na-novom-raunde-peregovorov-v-stambule-1148125309.html

Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в Стамбуле

Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в Стамбуле - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в Стамбуле

Украинскую делегацию на новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле возглавит экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T12:38

2025-07-22T12:38

2025-07-22T12:43

владимир зеленский

рустем умеров

новости

украина

переговоры

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Украинскую делегацию на новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле возглавит экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник Москве сообщило, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорахЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля

украина

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, рустем умеров, новости, украина, переговоры, россия, новости сво