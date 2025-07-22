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Крымский мост сейчас – выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Крымский мост сейчас – выросла очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас – выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Крымский мост сейчас – выросла очередь со стороны Керчи
У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T10:07
2025-07-22T10:07
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра уже нет. Утром во вторник въезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 230 машин, а со стороны Керчи проезд был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – выросла очередь со стороны Керчи

У Крымского моста сейчас образовалась пробка со стороны Керчи

10:07 22.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в публикации.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра уже нет.
Утром во вторник въезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 230 машин, а со стороны Керчи проезд был свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
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