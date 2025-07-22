https://crimea.ria.ru/20250722/krymskiy-most-seychas---obstanovka-ukhudshaetsya-1148126113.html
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями
У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T13:09
2025-07-22T13:09
2025-07-22T13:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
крым
керчь
керченский пролив
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_3ec053f167b1e57c8ddf5f31b761f734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра уже нет.Утром во вторник въезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 230 машин, а со стороны Керчи проезд был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0d709ed7ef1bff70d52988481cc9f01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, крым, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями
В очереди на Крымский мост стоят 300 машин
13:09 22.07.2025 (обновлено: 13:23 22.07.2025)