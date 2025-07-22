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Крымский мост сейчас - обстановка с очередями - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Крымский мост сейчас - обстановка с очередями
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями
У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T13:09
2025-07-22T13:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
крым
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра уже нет.Утром во вторник въезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 230 машин, а со стороны Керчи проезд был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, крым, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка с очередями

В очереди на Крымский мост стоят 300 машин

13:09 22.07.2025 (обновлено: 13:23 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в публикации.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра уже нет.
Утром во вторник въезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 230 машин, а со стороны Керчи проезд был свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортОчереди на Крымском мостуКрымКерчьКерченский проливТаманьНовости Крыма
 
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