https://crimea.ria.ru/20250722/kogda-rf-i-ukraina-vyydut-na-dogovorennosti-po-uregulirovaniyu--kreml-1148125698.html

Когда РФ и Украина выйдут на договоренности по урегулированию – Кремль

Когда РФ и Украина выйдут на договоренности по урегулированию – Кремль - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Когда РФ и Украина выйдут на договоренности по урегулированию – Кремль

Сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию зависят от множества факторов, любые прогнозы сейчас будут ошибочны. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T12:57

2025-07-22T12:57

2025-07-22T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Сроки возможного выхода на договоренности по украинскому урегулированию зависят от множества факторов, любые прогнозы сейчас будут ошибочны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он выразил надежду, что новый раунд переговоров в Стамбуле состоится на этой неделе. Соответствующее заявление о сроках его проведения будет опубликовано, как только Кремль будет готов, отметил Песков.Говоря о возможности встреч РФ и Украины на высоком и высшем уровнях, он подчеркнул, что предстоит много поработать перед тем, как обсуждать этот вопрос предметно.В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник Москве сообщило, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорахЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий песков, украина, россия