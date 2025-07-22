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Госдума приняла новые законы против мошенников - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Госдума приняла новые законы против мошенников
Госдума приняла новые законы против мошенников - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Госдума приняла новые законы против мошенников
Правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T16:45
2025-07-22T16:45
новости
государственная дума рф
закон и право
мошенничество
россия
общество
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия. Соответствующий закон принят Госдумой, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин.Кроме того, новая норма обязывает операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путем. За незаконное использование виртуальных телефонных станций Вводится уголовная ответственность – теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.Депутаты Государственной Думы ранее приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. В частности введен "период охлаждения" при выдаче кредита, на кредитные и микрофинансовые организации наложена обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенниковКаждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвойОбман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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96
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новости, государственная дума рф, закон и право, мошенничество, россия, общество, вячеслав володин
Госдума приняла новые законы против мошенников

Госдума приняла новые законы в сфере противодействия мошенничеству

16:45 22.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия. Соответствующий закон принят Госдумой, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин.
"Предоставили возможность правоохранительным органам безотлагательно приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами, авансовыми платежами за услуги связи, электронными кошельками и прочее; получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел", – проинформировал Володин.
Кроме того, новая норма обязывает операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путем. За незаконное использование виртуальных телефонных станций Вводится уголовная ответственность – теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.
Депутаты Государственной Думы ранее приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. В частности введен "период охлаждения" при выдаче кредита, на кредитные и микрофинансовые организации наложена обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиГосударственная Дума РФЗакон и правоМошенничествоРоссияОбществоВячеслав Володин
 
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