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Госдума приняла новые законы против мошенников

Госдума приняла новые законы против мошенников - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Госдума приняла новые законы против мошенников

Правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T16:45

2025-07-22T16:45

2025-07-22T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия. Соответствующий закон принят Госдумой, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин.Кроме того, новая норма обязывает операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путем. За незаконное использование виртуальных телефонных станций Вводится уголовная ответственность – теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.Депутаты Государственной Думы ранее приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. В частности введен "период охлаждения" при выдаче кредита, на кредитные и микрофинансовые организации наложена обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенниковКаждый 10-й крымчанин "клюет" на удочки мошенников – как не стать жертвойОбман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, закон и право, мошенничество, россия, общество, вячеслав володин