https://crimea.ria.ru/20250722/dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-drona-na-mikroavtobus-v-khersonskoy-oblasti-1148126290.html

Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области

Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области

Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T13:27

2025-07-22T13:27

2025-07-22T13:28

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города.В администрации добавили, что одна пострадавшая жительница города доставлена в больницу.Ранее сообщалось, что в Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму

херсонская область

новая каховка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новая каховка, происшествия