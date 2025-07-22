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Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области
Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области
Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T13:27
2025-07-22T13:28
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города.В администрации добавили, что одна пострадавшая жительница города доставлена в больницу.Ранее сообщалось, что в Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеВо время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новая каховка, происшествия
Два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области

Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Херсонской области

13:27 22.07.2025 (обновлено: 13:28 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке украинского дрона на микроавтобус в Новой Каховке Херсонской области, сообщает администрация города.
"В результате сброса с БПЛА был поврежден микроавтобус в городе Новая Каховка, Маячанский переезд. К сожалению, 2 человека погибли на месте", - говорится в сообщении.
В администрации добавили, что одна пострадавшая жительница города доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что в Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу, погибли три человека, еще трое ранены.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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