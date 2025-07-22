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Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек
Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек
Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 миллиона человек, с начала года они совершили 100 миллионов оплат на 70 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T12:00
2025-07-22T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 миллиона человек, с начала года они совершили 100 миллионов оплат на 70 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в банке.ВТБ в декабре 2024 года запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android с NFC. При этом пользователи с устройствами на базе iOS могут получить платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно. Тогда же банк прогнозировал, что к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в два раза.В ближайшее время в "ВТБ Pay" появятся новые функции, с помощью которых клиенты смогут видеть актуальный баланс карт для выбора оптимального способа оплаты, сам сервис станет доступен с главного экрана "ВТБ Онлайн".На фоне ухода из России иностранных pay-сервисов российские банки стали массово запускать платежные стикеры и в целом активнее развивать свои платежные решения для оплаты смартфоном.ВТБ еще в 2023 году указывал, что уход зарубежных платежных систем и pay-сервисов с российского рынка уже во многом нивелирован, и транзакционная активность розничных потребителей полностью восстановилась.
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РИА Новости Крым
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4.7
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втб, крым, новости крыма, экономика, банк, общество

Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек

12:00 22.07.2025
 
© Фото: банк ВТБНовая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
Новая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
© Фото: банк ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 миллиона человек, с начала года они совершили 100 миллионов оплат на 70 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в банке.
ВТБ в декабре 2024 года запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android с NFC. При этом пользователи с устройствами на базе iOS могут получить платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно. Тогда же банк прогнозировал, что к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в два раза.
"Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 миллиона человек. С начала года они совершили 100 миллионов оплат на 70 миллиардов рублей. Их транзакционная активность в среднем выше на 15%, чем у клиентов, которые не пользуются сервисом", - рассказал банк.
В ближайшее время в "ВТБ Pay" появятся новые функции, с помощью которых клиенты смогут видеть актуальный баланс карт для выбора оптимального способа оплаты, сам сервис станет доступен с главного экрана "ВТБ Онлайн".
На фоне ухода из России иностранных pay-сервисов российские банки стали массово запускать платежные стикеры и в целом активнее развивать свои платежные решения для оплаты смартфоном.
ВТБ еще в 2023 году указывал, что уход зарубежных платежных систем и pay-сервисов с российского рынка уже во многом нивелирован, и транзакционная активность розничных потребителей полностью восстановилась.
ВТБКрымНовости КрымаЭкономикаБанкОбщество
 
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