https://crimea.ria.ru/20250722/chislo-polzovateley-vtb-pay-prevysilo-2-mln-chelovek-1148124334.html

Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек

Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек

Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 миллиона человек, с начала года они совершили 100 миллионов оплат на 70 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T12:00

2025-07-22T12:00

2025-07-22T12:00

втб

крым

новости крыма

экономика

банк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147961817_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2ad15e532da00974aa4bf6042972bea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 миллиона человек, с начала года они совершили 100 миллионов оплат на 70 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в банке.ВТБ в декабре 2024 года запустил сервис бесконтактной оплаты "ВТБ Pay" для офлайн-покупок с помощью смартфонов на базе Android с NFC. При этом пользователи с устройствами на базе iOS могут получить платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно. Тогда же банк прогнозировал, что к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в два раза.В ближайшее время в "ВТБ Pay" появятся новые функции, с помощью которых клиенты смогут видеть актуальный баланс карт для выбора оптимального способа оплаты, сам сервис станет доступен с главного экрана "ВТБ Онлайн".На фоне ухода из России иностранных pay-сервисов российские банки стали массово запускать платежные стикеры и в целом активнее развивать свои платежные решения для оплаты смартфоном.ВТБ еще в 2023 году указывал, что уход зарубежных платежных систем и pay-сервисов с российского рынка уже во многом нивелирован, и транзакционная активность розничных потребителей полностью восстановилась.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, новости крыма, экономика, банк, общество