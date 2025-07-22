https://crimea.ria.ru/20250722/biografiya-predsedatelya-verkhovnogo-suda-rf-iriny-podnosovoy-1148122096.html

Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой

Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T09:46

2025-07-22T09:46

2025-07-22T09:46

россия

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верховный суд россии

ирина подносова

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове.В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В 1975-1978 годах работала консультантом Отдела юстиции Леноблисполкома города Ленинграда. С 1978 года - юрист Вольского завода строительных изделий Саратовской области.С 1979 года - юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области.С 2003 года - председатель Лужского городского суда Ленинградской области.В 2013 году стала заместителем председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году избрана председателем Ленинградского областного суда.С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.В июле 2020 года назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации - председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.17 апреля 2024 года назначена председателем Верховного суда РФ. Подносова стала первой женщиной в России, возглавившей высший судебный орган страны, который занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел, а также разрешением экономических споров.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, верховный суд россии, ирина подносова, утраты