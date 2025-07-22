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Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой
Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой
Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T09:46
2025-07-22T09:46
россия
новости
верховный суд россии
ирина подносова
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове.В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В 1975-1978 годах работала консультантом Отдела юстиции Леноблисполкома города Ленинграда. С 1978 года - юрист Вольского завода строительных изделий Саратовской области.С 1979 года - юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области.С 2003 года - председатель Лужского городского суда Ленинградской области.В 2013 году стала заместителем председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году избрана председателем Ленинградского областного суда.С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.В июле 2020 года назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации - председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.17 апреля 2024 года назначена председателем Верховного суда РФ. Подносова стала первой женщиной в России, возглавившей высший судебный орган страны, который занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел, а также разрешением экономических споров.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, верховный суд россии, ирина подносова, утраты
Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой

Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой

09:46 22.07.2025
 
© Верховный суд РоссииИрина Подносова
Ирина Подносова
© Верховный суд России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в г. Пскове.
В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
В 1975-1978 годах работала консультантом Отдела юстиции Леноблисполкома города Ленинграда. С 1978 года - юрист Вольского завода строительных изделий Саратовской области.
С 1979 года - юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.
С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области.
С 2003 года - председатель Лужского городского суда Ленинградской области.
В 2013 году стала заместителем председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году избрана председателем Ленинградского областного суда.
С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
В июле 2020 года назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации - председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.
17 апреля 2024 года назначена председателем Верховного суда РФ. Подносова стала первой женщиной в России, возглавившей высший судебный орган страны, который занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел, а также разрешением экономических споров.
 
РоссияНовостиВерховный суд РоссииИрина ПодносоваУтраты
 
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