https://crimea.ria.ru/20250722/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-novotoretskoe-v-dnr---minoborony-1148125521.html
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T12:44
2025-07-22T12:44
2025-07-22T12:47
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147507688_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_e4aec56262073bed4d19c153a3f10e42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне, 20 июля, армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНРВ Кремле сделали заявление по урегулированию на УкраинеНовости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147507688_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_1b6a1a1ae770aabc36f3fbccf9cf2c22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
12:44 22.07.2025 (обновлено: 12:47 22.07.2025)