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Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны

Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T12:44

2025-07-22T12:44

2025-07-22T12:47

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне, 20 июля, армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНРВ Кремле сделали заявление по урегулированию на УкраинеНовости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)