Рейтинг@Mail.ru
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250722/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-novotoretskoe-v-dnr---minoborony-1148125521.html
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T12:44
2025-07-22T12:47
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147507688_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_e4aec56262073bed4d19c153a3f10e42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне, 20 июля, армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНРВ Кремле сделали заявление по урегулированию на УкраинеНовости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147507688_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_1b6a1a1ae770aabc36f3fbccf9cf2c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны

Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны

12:44 22.07.2025 (обновлено: 12:47 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Накануне, 20 июля, армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
 
Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Когда РФ и Украина выйдут на договоренности по урегулированию – Кремль
12:44Армия России взяла под контроль Новоторецкое в ДНР - Минобороны
12:38Кто возглавит украинскую делегацию на новом раунде переговоров в Стамбуле
12:30В отношении полицейских возбудили дело за передачу данных Telegram-каналу
12:18ВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли трое
12:17Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль
12:00Число пользователей "ВТБ Pay" превысило 2 млн человек
11:49МИД России ввел ответные санкции в отношении Евросоюза
11:33РФ расширит подходы к портам Черного и Азовского морей – Мишустин
11:02В России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
10:42"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
10:27Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины
10:07Крымский мост сейчас – выросла очередь со стороны Керчи
09:57В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы
09:46Биография председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой
09:26Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова
09:222 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора 29:04
09:06В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти
08:47"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции
08:29Некачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе
Лента новостейМолния