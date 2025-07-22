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35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России
35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России - РИА Новости Крым, 22.07.2025
35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T07:13
2025-07-22T08:12
беспилотник (бпла, дрон)
черное море
атаки всу
пво
министерство обороны рф
новости сво
брянская область
ростовская область
калужская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. Пострадавших нет.Накануне вечером силы ПВО отразили воздушную атаку на Крым, Ростовскую, Брянскую, Калужскую области и Московский регион. По данным Минобороны, всего было уничтожено 25 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), черное море, атаки всу, пво, министерство обороны рф, новости сво, брянская область, ростовская область, калужская область, самарская область, тульская область, московская область, белгородская область, курская область, новости, безопасность
35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

07:13 22.07.2025 (обновлено: 08:12 22.07.2025)
 
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены один беспилотник над акваторией Черного моря, девять – над Брянской, семь – над Ростовской, шесть – над Калужской областями, по три – над Самарской и Тульской областями, а также Московским регионом, два БПЛА – над территорией Белгородской и один – над Курской областями", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. Пострадавших нет.
Накануне вечером силы ПВО отразили воздушную атаку на Крым, Ростовскую, Брянскую, Калужскую области и Московский регион. По данным Минобороны, всего было уничтожено 25 дронов.
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