https://crimea.ria.ru/20250722/38-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-i-vosemyu-regionami-rossii-1148120078.html

35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России

35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России - РИА Новости Крым, 22.07.2025

35 беспилотников сбили над Черным морем и восемью регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T07:13

2025-07-22T07:13

2025-07-22T08:12

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на восемь регионов России, уничтожив в ночь на вторник 35 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. Пострадавших нет.Накануне вечером силы ПВО отразили воздушную атаку на Крым, Ростовскую, Брянскую, Калужскую области и Московский регион. По данным Минобороны, всего было уничтожено 25 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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