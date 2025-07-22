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2 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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2 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора
2 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора - РИА Новости Крым, 22.07.2025
2 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора
Ровно два года назад в Запорожской области при исполнении журналистского долга погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. В годовщину его гибели медиагруппа... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T09:22
2025-07-22T09:48
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
военкор риа новости ростислав журавлев
утраты
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ровно два года назад в Запорожской области при исполнении журналистского долга погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. В годовщину его гибели медиагруппа "Россия сегодня" выпустила документальный фильм о нем — на сайте агентства, в Telegram-канале, мессенджере MAX.Получасовая лента "Парень с нашего двора" основана на материалах, снятых самим Ростиславом и его коллегами.После гибели сына Людмила Анатольевна не могла смотреть на его фотографии — было слишком тяжело."У меня и сейчас глаза на мокром месте. Но фильм очень хороший, и я благодарна его авторам, всем военкорам, чьи кадры там использовали", — говорит она. По ее словам, жизнелюбивый, оптимистичный характер Ростислава передан очень точно."Мне отдали его телефон, и я удивилась, сколько обычной красоты там было. Он часто снимал цветы, а вот жестоких кадров с войны почти нет", — отмечает Людмила Анатольевна.Вдова Ростислава Екатерина подчеркивает: фильм сохраняет память для их сыновей.Для коллег Ростислава эта кинолента — ретроспектива первого года СВО."Как будто окунули в 2022-й… Лисичанск, эвакуация пожилой пары, оказавшейся в безвыходном положении. Раненый муж — в обстреливаемой больнице, жена — в полукилометре от промзоны, где идут тяжелые бои", —рассказывает корреспондент Виктор Антонюк, работавший вместе с Журавлевым.Тогда оба военкора помогли женщине выбраться из зоны боевых действий. Они же организовали ее встречу с мужем.Презентация картины состоялась 18 июля, в день рождения Ростислава, в его родном Екатеринбурге. По трагической случайности даты рождения и смерти почти совпали: военкор погиб 22 числа.Ростислав Журавлев —военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012-м после срочной службы в армии. В 2014-м освещал воссоединение с Крымом, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014-го находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.В РИА Новости работал с 2021-го, отправился в командировку в первые дни СВО в ДНР, затем в Харьковскую область, Запорожскую. Несмотря на молодость, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м удостоился премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023-го в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Погиб 22 июля в результате обстрела ВСУ. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023-го наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно отметили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одной из школ в Мелитополе присвоили его имя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, международная медиагруппа "россия сегодня", военкор риа новости ростислав журавлев, утраты, видео, видео
2 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ровно два года назад в Запорожской области при исполнении журналистского долга погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. В годовщину его гибели медиагруппа "Россия сегодня" выпустила документальный фильм о нем — на сайте агентства, в Telegram-канале, мессенджере MAX.

Получасовая лента "Парень с нашего двора" основана на материалах, снятых самим Ростиславом и его коллегами.
2025-07-22T09:22
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2 года без Ростислава Журавлева: коллеги и родные вспоминают военкора

Коллеги и родственники рассказали о погибшем военкоре Ростиславе Журавлеве

09:22 22.07.2025 (обновлено: 09:48 22.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ровно два года назад в Запорожской области при исполнении журналистского долга погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. В годовщину его гибели медиагруппа "Россия сегодня" выпустила документальный фильм о нем — на сайте агентства, в Telegram-канале, мессенджере MAX.

Получасовая лента "Парень с нашего двора" основана на материалах, снятых самим Ростиславом и его коллегами.

"Все соответствует названию: "Парень с нашего двора". Речь об обычном молодом человеке. Но время сейчас такое, проверяет людей на прочность и на то, кто чего стоит. Один уехал подальше от всего этого, а другой, как Ростислав, сразу и твердо решил: надо действовать", — объясняет Людмила Анатольевна, мать Ростислава.

После гибели сына Людмила Анатольевна не могла смотреть на его фотографии — было слишком тяжело.

"У меня и сейчас глаза на мокром месте. Но фильм очень хороший, и я благодарна его авторам, всем военкорам, чьи кадры там использовали", — говорит она. По ее словам, жизнелюбивый, оптимистичный характер Ростислава передан очень точно.

"Мне отдали его телефон, и я удивилась, сколько обычной красоты там было. Он часто снимал цветы, а вот жестоких кадров с войны почти нет", — отмечает Людмила Анатольевна.
Вдова Ростислава Екатерина подчеркивает: фильм сохраняет память для их сыновей.
"Младшему тогда было шесть, сейчас восемь. Конечно, дети плохо его помнят, а ведь это важно для мальчиков — знать, каким был их отец. Они осознают, понимают себя через его образ. Их реакция на фильм — это бесценно", — уточняет Екатерина.
Для коллег Ростислава эта кинолента — ретроспектива первого года СВО.
"Как будто окунули в 2022-й… Лисичанск, эвакуация пожилой пары, оказавшейся в безвыходном положении. Раненый муж — в обстреливаемой больнице, жена — в полукилометре от промзоны, где идут тяжелые бои", —рассказывает корреспондент Виктор Антонюк, работавший вместе с Журавлевым.
Тогда оба военкора помогли женщине выбраться из зоны боевых действий. Они же организовали ее встречу с мужем.
"Рост не просто жил — он выполнял миссию. Начинал в Мариуполе, затем двигался по Луганщине, а после освобождения Лисичанска попал в Харьковскую область. Снимал работу наших войск на этом направлении и, конечно, освещал эвакуацию мирных… Фильм как раз об этом, как Рост спасал людей: словом, делом и просто похлопыванием по плечу", —добавляет Антонюк.
Презентация картины состоялась 18 июля, в день рождения Ростислава, в его родном Екатеринбурге. По трагической случайности даты рождения и смерти почти совпали: военкор погиб 22 числа.
Ростислав Журавлев —военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012-м после срочной службы в армии. В 2014-м освещал воссоединение с Крымом, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014-го находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
В РИА Новости работал с 2021-го, отправился в командировку в первые дни СВО в ДНР, затем в Харьковскую область, Запорожскую. Несмотря на молодость, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022-м удостоился премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023-го в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Погиб 22 июля в результате обстрела ВСУ. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023-го наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно отметили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одной из школ в Мелитополе присвоили его имя.
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РоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевУтратыВидео
 
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