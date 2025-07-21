https://crimea.ria.ru/20250721/zhutkoe-dtp-na-trasse-v-kerch--fura-vekhala-v-legkovushku-i-zagorelas-1148096436.html

Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась

Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась

Два человека пострадали в столкновении фуры и автомобиля ВАЗ на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевое управление МВД... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T08:22

2025-07-21T08:22

2025-07-21T08:22

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

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дтп

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новости

новороссийск

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении фуры и автомобиля ВАЗ на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевое управление МВД России.По данным правоохранителей, ДТП произошло в Темрюкском районе в понедельник около 4:20.На данный момент движение транспорта осуществляется только по одной полосе. Проводится проверка случившегося, добавили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

новороссийск

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, пожар, новости, новороссийск, керчь