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Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась
Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась
Два человека пострадали в столкновении фуры и автомобиля ВАЗ на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевое управление МВД... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T08:22
2025-07-21T08:22
2025-07-21T08:22
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении фуры и автомобиля ВАЗ на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевое управление МВД России.По данным правоохранителей, ДТП произошло в Темрюкском районе в понедельник около 4:20.На данный момент движение транспорта осуществляется только по одной полосе. Проводится проверка случившегося, добавили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, пожар, новости, новороссийск, керчь
Жуткое ДТП на трассе в Керчь – фура въехала в легковушку и загорелась
На Кубани на трассе Новороссийск – Керчь фура и ВАЗ загорелись после столкновения