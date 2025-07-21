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Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
Российская и украинская делегации могут провести следующую встречу в Турции 23 июля, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T21:31
2025-07-21T21:43
владимир зеленский
новости
россия
переговоры
турция
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Российская и украинская делегации могут провести следующую встречу в Турции 23 июля, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В субботу стало известно, что Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп.Зеленский поручил Умерову "активизировать переговорный трек" с Россией в Стамбуле, потребовав "больше динамики" в этом процессе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева – там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров "Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, новости, россия, переговоры, турция, политика, украина
Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции

Украина планирует провести встречу с Россией в среду в Турции 23 июля – Зеленский

21:31 21.07.2025 (обновлено: 21:43 21.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Российская и украинская делегации могут провести следующую встречу в Турции 23 июля, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Сегодня я обсудил с (секретарем СНБО ред.) Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", сказал Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.
В субботу стало известно, что Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп.
Зеленский поручил Умерову "активизировать переговорный трек" с Россией в Стамбуле, потребовав "больше динамики" в этом процессе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева – там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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