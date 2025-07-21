https://crimea.ria.ru/20250721/zaderzhka-poezdov-tavriya-v-krym-i-iz-kryma--aktualnye-dannye-1148118821.html

Задержка поездов "Таврия" в Крым и из Крыма – актуальная информация

Задержка поездов "Таврия" в Крым и из Крыма – актуальная информация - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Задержка поездов "Таврия" в Крым и из Крыма – актуальная информация

Три пассажирских состава, следующих в Крым и девять поездов из Крыма по состоянию на 23 часа 21 июля задерживаются на период от одного до четырех часов из-за ЧП РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T23:32

2025-07-21T23:32

2025-07-21T23:43

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задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Три пассажирских состава, следующих в Крым и девять поездов из Крыма по состоянию на 23 часа 21 июля задерживаются на период от одного до четырех часов из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. В расписании движения поездов дальнего следования произошли корректировки.Задержки поездов в Крым на данный момент:* №167/168 Москва – Симферополь отправлением 20.07 – один час;* №17/18 Москва – Симферополь отправлением 20.07 – 3 часа;* №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 20.07 – 3,5 часа.Опоздание поездов из Крыма:*№141/142 Симферополь – Пермь отправлением 19.07 и №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 20.07 – один час;* №173/174 Евпатория – Москва отправлением 20.07 – 1,5 часа;* №163/164 Феодосия – Москва и №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – два часа;* №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – три часа;* №67/68 Симферополь – Москва отправлением 20.07 – 3,5 часа;* №17/18 Симферополь – Москва и №27/28 Симферополь – Москва отправлением 20.07 – четыре часа.Время отставания от графика может измениться в пути, отметили в компании. Поезд может отправиться раньше, но не ранее времени, указанного в билете, поэтому в ГСЭ обратились к пассажирам с просьбой прибыть на вокзал заблаговременно и подчеркнули, что компания использует все возможности по сокращению времени задержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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