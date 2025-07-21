https://crimea.ria.ru/20250721/v-sevastopole-napravyat-na-vyplaty-semyam-pogibshikh-boytsov-svo-12-millionov-1148113662.html

В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов

В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов

В Севастополе из резервного фонда правительства выделят дополнительные 12 миллионов рублей на единовременные выплаты членам семей погибших участников... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T22:24

2025-07-21T22:24

2025-07-21T22:24

севастополь

новости севастополя

герои сво

пособия и выплаты

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из резервного фонда правительства выделят дополнительные 12 миллионов рублей на единовременные выплаты членам семей погибших участников спецоперации. Об этом на заседании правительства города заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Данная статья расходов пополняется своевременно, уточнил губернатор Севастополя. .Ранее сообщалось, что в России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВОКак взыскивают долги по кредитам с участников СВО

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, герои сво, пособия и выплаты, правительство севастополя