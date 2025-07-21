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В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов
В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов
В Севастополе из резервного фонда правительства выделят дополнительные 12 миллионов рублей на единовременные выплаты членам семей погибших участников... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T22:24
2025-07-21T22:24
севастополь
новости севастополя
герои сво
пособия и выплаты
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из резервного фонда правительства выделят дополнительные 12 миллионов рублей на единовременные выплаты членам семей погибших участников спецоперации. Об этом на заседании правительства города заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Данная статья расходов пополняется своевременно, уточнил губернатор Севастополя. .Ранее сообщалось, что в России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВОКак взыскивают долги по кредитам с участников СВО
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, герои сво, пособия и выплаты, правительство севастополя
В Севастополе направят на выплаты семьям погибших бойцов СВО 12 миллионов

В Севастополе на выплаты семьям погибших участников СВО направят 12 миллионов рублей

22:24 21.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из резервного фонда правительства выделят дополнительные 12 миллионов рублей на единовременные выплаты членам семей погибших участников спецоперации. Об этом на заседании правительства города заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

"Из резервного фонда правительства просим выделить 12 миллионов рублей на осуществление выплаты членам семей погибших участников СВО", – сказано в обращении.

Данная статья расходов пополняется своевременно, уточнил губернатор Севастополя. .
Ранее сообщалось, что в России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей.
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