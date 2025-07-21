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В омском музее отреставрируют картину Айвазовского
В омском музее отреставрируют картину Айвазовского - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В омском музее отреставрируют картину Айвазовского
Специалисты Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля проведут реставрацию картины мариниста Ивана Айвазовского ""В волнах" из собрания... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T11:46
2025-07-21T11:46
2025-07-21T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля проведут реставрацию картины мариниста Ивана Айвазовского ""В волнах" из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения. Об этом сообщается на сайте объединения.Отмечается, что реставрационные работы пройдут за счет мецената и после их завершения картина вернется в постоянную экспозицию "Шедевры художественной коллекции" Тюменского музейно-просветительского объединения.Картина "В волнах" написана Айвазовским в 1883 году, полотно изображает бушующее море, полное драматизма. Волны, высокие и мощные, набегают на берег, создавая впечатление силы и мощи стихии. Вдали видны отблески заходящего солнца, сквозь разрывы туч, что придает картине дополнительный эмоциональный накал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи АйвазовскогоПравнучка Айвазовского Аманда Роджерс: "Мы благодарны за спасение картин"
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крым, галерея айвазовского в феодосии, иван айвазовский, культура, омск, реставрация, история, новости
В омском музее отреставрируют картину Айвазовского
В Омске отреставрируют картину Айвазовского "В волнах"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля проведут реставрацию картины мариниста Ивана Айвазовского ""В волнах" из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения. Об этом сообщается на сайте объединения.
"Живописное полотно Ивана Айвазовского "В волнах" будет отреставрировано в Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля — одном из крупнейших реставрационных центров Сибири",- сказано в сообщении.
Отмечается, что реставрационные работы пройдут за счет мецената и после их завершения картина вернется в постоянную экспозицию "Шедевры художественной коллекции" Тюменского музейно-просветительского объединения.
Картина "В волнах" написана Айвазовским в 1883 году, полотно изображает бушующее море, полное драматизма. Волны, высокие и мощные, набегают на берег, создавая впечатление силы и мощи стихии. Вдали видны отблески заходящего солнца, сквозь разрывы туч, что придает картине дополнительный эмоциональный накал.
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