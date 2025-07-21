https://crimea.ria.ru/20250721/v-omskom-muzee-otrestavriruyut-kartinu-ayvazovskogo-1148099396.html

В омском музее отреставрируют картину Айвазовского

В омском музее отреставрируют картину Айвазовского - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В омском музее отреставрируют картину Айвазовского

Специалисты Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля проведут реставрацию картины мариниста Ивана Айвазовского ""В волнах" из собрания... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T11:46

2025-07-21T11:46

2025-07-21T11:46

крым

галерея айвазовского в феодосии

иван айвазовский

культура

омск

реставрация

история

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/15/1148098792_0:140:1280:860_1920x0_80_0_0_ce8fd7d0676f7b41856800545ffe3928.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля проведут реставрацию картины мариниста Ивана Айвазовского ""В волнах" из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения. Об этом сообщается на сайте объединения.Отмечается, что реставрационные работы пройдут за счет мецената и после их завершения картина вернется в постоянную экспозицию "Шедевры художественной коллекции" Тюменского музейно-просветительского объединения.Картина "В волнах" написана Айвазовским в 1883 году, полотно изображает бушующее море, полное драматизма. Волны, высокие и мощные, набегают на берег, создавая впечатление силы и мощи стихии. Вдали видны отблески заходящего солнца, сквозь разрывы туч, что придает картине дополнительный эмоциональный накал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи АйвазовскогоПравнучка Айвазовского Аманда Роджерс: "Мы благодарны за спасение картин"

крым

омск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, галерея айвазовского в феодосии, иван айвазовский, культура, омск, реставрация, история, новости