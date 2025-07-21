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В Новороссийске после вспышки газа горит жилая многоэтажка

В Новороссийске после вспышки газа горит жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Новороссийске после вспышки газа горит жилая многоэтажка

В Новороссийске горят три квартиры в многоэтажном жилом доме, сообщают в главке МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T15:55

2025-07-21T15:55

2025-07-21T15:55

новороссийск

новости

газ

мчс краснодарского края

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происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В Новороссийске горят три квартиры в многоэтажном жилом доме, сообщают в главке МЧС России по Краснодарскому краю.Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера в 14:50. На место незамедлительно прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона. В 15:10 пожал на площади 300 квадратных метров удалось локализовать.Ликвидация возгорания продолжается, на месте работают 20 человек и 8 единиц техники. По предварительной информации, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси.В краевом МВД сообщили, что госавтоиспекторами перекрыт участок Анапского шоссе – на проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели.Накануне, 20 июля, пожар произошел в реабилитационном центре в Анапе на площади 200 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, спасатели эвакуировали 25 человекСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаровПожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человекЛандшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован

новороссийск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, газ, мчс краснодарского края, мвд по краснодарскому краю, происшествия, пожар