https://crimea.ria.ru/20250721/v-moldavii-otkryli-memorial-vtorgshimsya-v-sssr-rumynskim-soyuznikam-gitlera-1148099739.html

В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера

В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера

В Молдавии появился мемориал союзникам Гитлера – армии Антонеску, которые участвовали во вторжении на территорию Советского Союза летом 1941 года. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T12:46

2025-07-21T12:46

2025-07-21T12:46

молдавия

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неонацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Молдавии появился мемориал союзникам Гитлера – армии Антонеску, которые участвовали во вторжении на территорию Советского Союза летом 1941 года. Об этом сообщает глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.По его словам, создание и установку памятника спонсировали местные и районные власти. Он также акцентировал, что во время "торжественного открытия" на монументе появился флаг Европейского союза, что, по словам Петровича, говорит о косвенной поддержке подобных инициатив со стороны западных структур.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял о двуличии Польши. В стране учреждают 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, но продолжают поддерживать Киев.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают КиевНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДВандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, в мире, фашизм, новости, памятники, неонацизм, европейский союз (ес)