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В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера
В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера
В Молдавии появился мемориал союзникам Гитлера – армии Антонеску, которые участвовали во вторжении на территорию Советского Союза летом 1941 года. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T12:46
2025-07-21T12:46
молдавия
в мире
фашизм
новости
памятники
неонацизм
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Молдавии появился мемориал союзникам Гитлера – армии Антонеску, которые участвовали во вторжении на территорию Советского Союза летом 1941 года. Об этом сообщает глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.По его словам, создание и установку памятника спонсировали местные и районные власти. Он также акцентировал, что во время "торжественного открытия" на монументе появился флаг Европейского союза, что, по словам Петровича, говорит о косвенной поддержке подобных инициатив со стороны западных структур.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял о двуличии Польши. В стране учреждают 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, но продолжают поддерживать Киев.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают КиевНарод Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИДВандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
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молдавия, в мире, фашизм, новости, памятники, неонацизм, европейский союз (ес)
В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера

В Молдавии под флагом Евросоюза открыт мемориал союзникам Гитлера

12:46 21.07.2025
 
© Фото : Поисковое движения МолдовыПамятник военнослужащим армии Антонеску, вторгшимся на территорию Советского Союза летом 1941 года, в селе Душманы, Молдавия
Памятник военнослужащим армии Антонеску, вторгшимся на территорию Советского Союза летом 1941 года, в селе Душманы, Молдавия
© Фото : Поисковое движения Молдовы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Молдавии появился мемориал союзникам Гитлера – армии Антонеску, которые участвовали во вторжении на территорию Советского Союза летом 1941 года. Об этом сообщает глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
По его словам, создание и установку памятника спонсировали местные и районные власти.

"Современные неонацисты и фальсификаторы с каждым разом идут все дальше и дальше. На распятии в Душманах они утверждают, что это памятник "румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма". Не больше и не меньше", – написал глава молдавского координационного комитета в своем Telegram-канале.

Он также акцентировал, что во время "торжественного открытия" на монументе появился флаг Европейского союза, что, по словам Петровича, говорит о косвенной поддержке подобных инициатив со стороны западных структур.
"Сама Европа еще стесняется делать это открыто, но местные хиви уже прямо сопоставляют современную Европу и возрождающийся при ее поддержке нацизм и фашизм. И в эту Европу сегодня насильно пытаются втянуть нашу страну", – подчеркнул он.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял о двуличии Польши. В стране учреждают 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, но продолжают поддерживать Киев.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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