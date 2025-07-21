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В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней
В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней
Жители 15-ти населенных пунктов Красногвардейского района на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта на магистральном газопроводе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T19:57
2025-07-21T19:28
новости крыма
крымгазсети
отключение газа в крыму
красногвардейский район
симферопольский район
газоснабжение
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Жители 15-ти населенных пунктов Красногвардейского района на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".Под ограничение попадут абоненты в поселке Октябрьское, а также селах Амурское, Новоалексеевка, Звездное, Ленинское, Краснознаменка, Тимошенко, Янтарное, Григорьевка, Котельниково, Стахановка, Дубровское, Комаровка, Полтавка, Пятихатка.Пуск газа будет производиться с 8:00 26 июля по 20:00 27 июля при условии полного доступа специалистов во все отключенные домовладения и квартиры для проверки газового оборудования.Кроме того, в связи с ремонтными работами газоснабжение отключат в селах Широкое и Дивное Симферопольского района. Там газа не будет четыре дня – с 22 по 26 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крымгазсети, отключение газа в крыму, красногвардейский район, симферопольский район, газоснабжение, газ
В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней

В 15 селах Крыма отключат газ на пять дней из-за ремонта газопровода

19:57 21.07.2025
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Жители 15-ти населенных пунктов Красногвардейского района на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
"Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа с 06:00 22 июля до 20:00 27 июля в связи с производством ремонтных работ ООО "Черномортрансгаз" на магистральном газопроводе", - говорится в сообщении.
Под ограничение попадут абоненты в поселке Октябрьское, а также селах Амурское, Новоалексеевка, Звездное, Ленинское, Краснознаменка, Тимошенко, Янтарное, Григорьевка, Котельниково, Стахановка, Дубровское, Комаровка, Полтавка, Пятихатка.
Пуск газа будет производиться с 8:00 26 июля по 20:00 27 июля при условии полного доступа специалистов во все отключенные домовладения и квартиры для проверки газового оборудования.
Кроме того, в связи с ремонтными работами газоснабжение отключат в селах Широкое и Дивное Симферопольского района. Там газа не будет четыре дня – с 22 по 26 июля.
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