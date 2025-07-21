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Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова
Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова
Советская и российская актриса театра и кино, писательница, драматург Татьяна Егорова умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T18:52
2025-07-21T18:52
2025-07-21T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Советская и российская актриса театра и кино, писательница, драматург Татьяна Егорова умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.Татьяна Егорова родилась в 1944 году в Москве. Занималась в театральном драматическом кружке "Родник". В 1962 году окончила школу и поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1966 году.На протяжении многих лет работала в Театре Сатиры. Снялась более чем 30 кинолентах, среди них: "Право на прыжок", "Журавль в небе", "Однажды, двадцать лет спустя", "Армавир" и другие, которые по праву вошли в энциклопедию отечественного кинематографа.Егорова – автор книги "Андрей Миронов и я", посвященной ее взаимоотношениям с артистом. Также написала книги "Обрученные любовью" (повесть), "Русская роза" (автобиографический роман), а также семь пьес и множество эссе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, кино, утраты, память
Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова
Актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла на 82-м году жизни
18:52 21.07.2025 (обновлено: 18:55 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Советская и российская актриса театра и кино, писательница, драматург Татьяна Егорова умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.
"21 июля 2025 года после продолжительной болезни на 82-м году ушла из жизни актриса театра и кино, писательница, драматург Татьяна Николаевна Егорова", – говорится в сообщении.
Татьяна Егорова родилась в 1944 году в Москве. Занималась в театральном драматическом кружке "Родник". В 1962 году окончила школу и поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1966 году.
На протяжении многих лет работала в Театре Сатиры. Снялась более чем 30 кинолентах, среди них: "Право на прыжок", "Журавль в небе", "Однажды, двадцать лет спустя", "Армавир" и другие, которые по праву вошли в энциклопедию отечественного кинематографа.
Егорова – автор книги "Андрей Миронов и я", посвященной ее взаимоотношениям с артистом. Также написала книги "Обрученные любовью" (повесть), "Русская роза" (автобиографический роман), а также семь пьес и множество эссе.