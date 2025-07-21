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Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами
Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами
Удары по Украине сегодня зафиксированы в Киеве. В городе всю ночь и утро гремят взрывы, в разных районах вспыхнули пожары. Об этом сообщил мэр украинской... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T06:16
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украина
киев
виталий кличко
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Удары по Украине сегодня зафиксированы в Киеве. В городе всю ночь и утро гремят взрывы, в разных районах вспыхнули пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, громко в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Оболонском районах.О работе ПВО Кличко стал сообщать с 00:31 в понедельник. Серия ударов пришлась по Дарницкому, Шевченковскому и Днепровскому районам. Там загорелась нежилая инфраструктура и склады.К пяти утра мэр Киева заявил, что взрывы также прогремели в Святошинском районе - вспыхнули складские помещения. ПВО сработала и над Подолом. В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщали ранее в Минобороны.За неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракетРоссия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФУдары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове
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РИА Новости Крым
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украина, киев, виталий кличко, пожар, взрыв, удары по украине, новости сво, в мире, новости
Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами

Удары по Украине сегодня: в Киеве гремят взрывы и вспыхнули пожары

06:16 21.07.2025 (обновлено: 06:31 21.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Удары по Украине сегодня зафиксированы в Киеве. В городе всю ночь и утро гремят взрывы, в разных районах вспыхнули пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, громко в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Оболонском районах.
О работе ПВО Кличко стал сообщать с 00:31 в понедельник. Серия ударов пришлась по Дарницкому, Шевченковскому и Днепровскому районам. Там загорелась нежилая инфраструктура и склады.
К пяти утра мэр Киева заявил, что взрывы также прогремели в Святошинском районе - вспыхнули складские помещения.
ПВО сработала и над Подолом.
В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщали ранее в Минобороны.
За неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.
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УкраинаКиевВиталий КличкоПожарВзрывУдары по УкраинеНовости СВОВ миреНовости
 
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