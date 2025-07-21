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Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами

Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарами

Удары по Украине сегодня зафиксированы в Киеве. В городе всю ночь и утро гремят взрывы, в разных районах вспыхнули пожары. Об этом сообщил мэр украинской... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T06:16

2025-07-21T06:16

2025-07-21T06:31

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Удары по Украине сегодня зафиксированы в Киеве. В городе всю ночь и утро гремят взрывы, в разных районах вспыхнули пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, громко в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Оболонском районах.О работе ПВО Кличко стал сообщать с 00:31 в понедельник. Серия ударов пришлась по Дарницкому, Шевченковскому и Днепровскому районам. Там загорелась нежилая инфраструктура и склады.К пяти утра мэр Киева заявил, что взрывы также прогремели в Святошинском районе - вспыхнули складские помещения. ПВО сработала и над Подолом. В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщали ранее в Минобороны.За неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракетРоссия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФУдары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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