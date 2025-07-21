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Удары по Украине сегодня – "Кинжалы" поразили военные аэродромы

Удары по Украине сегодня – "Кинжалы" поразили военные аэродромы - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Удары по Украине сегодня – "Кинжалы" поразили военные аэродромы

Групповой удар высокоточным оружием нанесли Вооруженные силы России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T12:23

2025-07-21T12:23

2025-07-21T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием нанесли Вооруженные силы России по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, в ночь на понедельник цели были поражены высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками.Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о серии взрывов и сильных пожарах в столице Украины. По его данным, удары пришлись по в Соломенскому, Дарницкому, Шевченковскому, Днепровскому и Оболонскому районам и по Подолу.За минувшую неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: Киев объят пожарамиГрупповой удар нанесен по выпускающим ракеты предприятиям на УкраинеЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, новости сво