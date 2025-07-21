https://crimea.ria.ru/20250721/udary-po-ukraine--unichtozheny-tri-puskovye-ustanovki-patriot-1148101702.html

Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot

Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot

Российские военные уничтожили на Украине три пусковые установки Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T12:33

2025-07-21T12:33

2025-07-21T12:39

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

patriot (зенитный ракетный комплекс)

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили на Украине три пусковые установки Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах, перечислили в военном ведомстве РФ.И проинформировали, что в ночь на понедельник российские военные нанесли по Украине групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками."Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Все назначенные объекты поражены", – сказано в сообщении Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, patriot (зенитный ракетный комплекс), удары по украине