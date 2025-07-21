https://crimea.ria.ru/20250721/udary-po-ukraine--unichtozheny-tri-puskovye-ustanovki-patriot-1148101702.html
Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot
Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot
Российские военные уничтожили на Украине три пусковые установки Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T12:33
2025-07-21T12:33
2025-07-21T12:39
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
patriot (зенитный ракетный комплекс)
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили на Украине три пусковые установки Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах, перечислили в военном ведомстве РФ.И проинформировали, что в ночь на понедельник российские военные нанесли по Украине групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками."Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Все назначенные объекты поражены", – сказано в сообщении Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, patriot (зенитный ракетный комплекс), удары по украине
Удары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot
Ударами по Украине уничтожены три пусковые установки Patriot
12:33 21.07.2025 (обновлено: 12:39 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили на Украине три пусковые установки Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Patriot" и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах, перечислили в военном ведомстве РФ.
И проинформировали, что в ночь на понедельник российские военные нанесли по Украине групповой удар
высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками.
"Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Все назначенные объекты поражены", – сказано в сообщении Минобороны РФ.
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