https://crimea.ria.ru/20250721/termoyadernye-bomby-ssha-vpervye-za-17-let-razmestili-v-britanii-1148109222.html

Термоядерные бомбы США впервые за 17 лет разместили в Британии

Термоядерные бомбы США впервые за 17 лет разместили в Британии - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Термоядерные бомбы США впервые за 17 лет разместили в Британии

США впервые за 17 лет разместили несколько своих ядерных бомб на территории Великобритании. Об это пишет UK Defence Journal. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T15:43

2025-07-21T15:43

2025-07-21T15:40

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ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. США впервые за 17 лет разместили несколько своих ядерных бомб на территории Великобритании. Об это пишет UK Defence Journal.По данным издания, оружие было перевезено из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в новое хранилище на территории Великобритании. Уточняется, что официального сообщения от Пентагона на этот счет не было. При этом обычно американское военное ведомство не комментирует наличие или отсутствие ядерного оружия в конкретных местах, сказано в публикации.B61-12 — модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности, способная изменять мощность взрыва и обеспечивать точное наведение. Она разработана для использования с различными носителями, включая F-35A Lightning II. 48-е истребительное крыло на авиабазе Лейкенхит располагает 493-й и 495-й истребительными эскадрильями, которые летают на F-35A.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон и Париж подписали соглашение о средствах ядерного сдерживанияПрименение "грязной бомбы" против России станет последней ошибкой УкраиныДоля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин

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сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, сша, ядерное оружие, в мире, безопасность, сми, новости