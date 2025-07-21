https://crimea.ria.ru/20250721/sto-litrov-na-kvadrat-livni-zatopili-moskvu--situatsiya-v-stolitse-1148099930.html
Сто литров на "квадрат": ливни затопили Москву
Сто литров на "квадрат": ливни затопили Москву - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Сто литров на "квадрат": ливни затопили Москву
В ночь на 21 июля Москву и область накрыли сильные дожди с грозами, что вызвало локальные подтопления. С самого утра жители столицы делятся в социальных сетях... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T12:13
2025-07-21T12:13
2025-07-21T12:21
москва
погода
евгений тишковец
стихия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 21 июля Москву и область накрыли сильные дожди с грозами, что вызвало локальные подтопления. С самого утра жители столицы делятся в социальных сетях видео с городских улиц. Подтоплены дороги, дворы, съезды и пешеходные переходы. В некоторых районах за сутки вылилась практически полная месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Сто литров на квадратный метр"К 9 утра в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало за сутки 28 мм осадкой или 33% от месячной нормы. На Балчуге – 39 мм, в Тушино – 49 мм или 58% от нормы июля, то есть 50 литров дождевой воды на квадратный метр", – сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.Сильнейшие ливни, по его словам, прошли на северо-западе столицы. В Митино – 71 мм, в Зеленограде – почти 92 мм и это уже столитровая бочка воды на "квадрат", уточнил эксперт.Транспорт столицыВ соответствии с кадрами, которым делятся жители и гости столицы, машины вплавь перебираются по улицам Москвы и в Подмосковье, в частности в Раменском, Химках и Балашихе. В Долгопрудном затопило дворы."Из-за погодных условий перекрыли движение на Шелепихинской набережной", –проинформировал Дептранс Москвы.По данным ведомства, во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города и на магистралях по направлению в область. В этой связи москвичам рекомендует использовать городской транспорт, при этом наземный по некоторым маршрутам изменит расписании. Дептранс призвал пассажиров слушать объявления водителей.Из-за подтопления в связи с ливнями закрыт пешеходный тоннель на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области: посадка и высадка пассажиров на станции временно не производятся, сообщила Московская железная дорога.Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" работают штатно на фоне ливня, ишет РИА Новости со ссылкой на авиагавань.Работа коммунальщиковАварийные и коммунальные службы ликвидируют последствия обильного дождя в Москве и Подмосковье, сообщают местные власти."Все городские службы работают в усиленном режиме", – проинформировал столичный Департамент ЖКХ.Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, подтопления фиксируют в Одинцово, Красногорске, Люберцах, Химках. Везде уже начали откачивать воду.Из-за сильных дождей в Наро-Фоминске размыт участок дороги через ручей, добавил он."Дорожники уже приступили к ремонту: сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем. Полностью дорогу планируют восстановить за два дня. На время работ организовали временную переправу через ручей", – сообщил Воробьев.В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные кратковременные дожди с грозами, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. При этом лини могут участиться: из-за изменения климата погодные явления становятся более резкими, предупреждал ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40-градусная жара идет в Крым: прогноз погоды на неделюНаводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вестиИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму
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москва, погода, евгений тишковец, стихия, новости
Сто литров на "квадрат": ливни затопили Москву
В Москве после сильных ливней произошли локальные подтопления
12:13 21.07.2025 (обновлено: 12:21 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 21 июля Москву и область накрыли сильные дожди с грозами, что вызвало локальные подтопления. С самого утра жители столицы делятся в социальных сетях видео с городских улиц. Подтоплены дороги, дворы, съезды и пешеходные переходы. В некоторых районах за сутки вылилась практически полная месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Сто литров на квадратный метр
"К 9 утра в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало за сутки 28 мм осадкой или 33% от месячной нормы. На Балчуге – 39 мм, в Тушино – 49 мм или 58% от нормы июля, то есть 50 литров дождевой воды на квадратный метр", – сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.
Сильнейшие ливни, по его словам, прошли на северо-западе столицы. В Митино – 71 мм, в Зеленограде – почти 92 мм и это уже столитровая бочка воды на "квадрат", уточнил эксперт.
"Дожди продолжатся с разной степенью интенсивности и лишь к пятнице распогодится. За предстоящие 24 часа прольет еще порядка 19-24 мм", – прогнозирует специалист.
Транспорт столицы
В соответствии с кадрами, которым делятся жители и гости столицы, машины вплавь перебираются по улицам Москвы и в Подмосковье, в частности в Раменском, Химках и Балашихе. В Долгопрудном затопило дворы.
"Из-за погодных условий перекрыли движение на Шелепихинской набережной", –проинформировал Дептранс Москвы.
По данным ведомства, во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города и на магистралях по направлению в область. В этой связи москвичам рекомендует использовать городской транспорт, при этом наземный по некоторым маршрутам изменит расписании. Дептранс призвал пассажиров слушать объявления водителей.
Из-за подтопления в связи с ливнями закрыт пешеходный тоннель на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Московской области: посадка и высадка пассажиров на станции временно не производятся, сообщила Московская железная дорога.
"Организовано оповещение пассажиров. На месте работают аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб. Ведется откачка воды при помощи насосов и мотопомп", – говорится в сообщении.
Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" работают штатно на фоне ливня, ишет РИА Новости со ссылкой на авиагавань.
Работа коммунальщиков
Аварийные и коммунальные службы ликвидируют последствия обильного дождя в Москве и Подмосковье, сообщают местные власти.
"Все городские службы работают в усиленном режиме", – проинформировал столичный Департамент ЖКХ.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, подтопления фиксируют в Одинцово, Красногорске, Люберцах, Химках. Везде уже начали откачивать воду.
"Ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются порывы сетей водоснабжения и водоотведения, проверяется состояние ливневых стоков и дорог", – проинформировал он в своем Telegram-канале.
Из-за сильных дождей в Наро-Фоминске размыт участок дороги через ручей, добавил он.
"Дорожники уже приступили к ремонту: сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем. Полностью дорогу планируют восстановить за два дня. На время работ организовали временную переправу через ручей", – сообщил Воробьев.
В понедельник в Крыму
преимущественно без осадков, лишь днем вероятны локальные кратковременные дожди с грозами, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. При этом лини могут участиться: из-за изменения климата
погодные явления становятся более резкими, предупреждал ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
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