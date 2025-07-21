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Сколько систем Patriot Германия передаст Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Сколько систем Patriot Германия передаст Украине
Сколько систем Patriot Германия передаст Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Сколько систем Patriot Германия передаст Украине
Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T17:39
2025-07-21T17:39
patriot (зенитный ракетный комплекс)
германия
сша
борис писториус
новости
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.По словам министра, на прошлой неделе он договорился главой Пентагона Питом Хегсетом о том, что Берлин присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно быстрее.В понедельник Минобороны России сообщило об уничтожении в течение суток трех пусковых установок Patriot в ходе специальной военной операции.Ранее лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ планирует приобрести для Украины системы Patriot на сумму 5 миллиардов евро. По ее словам, эти средства могли бы быть направлены на снижение налоговой нагрузки, включая налог на электроэнергию.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективыЧего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против
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РИА Новости Крым
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patriot (зенитный ракетный комплекс), германия, сша, борис писториус, новости, украина, поставки западного оружия украине
Сколько систем Patriot Германия передаст Украине

Германия поставит Украине пять систем Patriot по договоренности с США – Писториус

17:39 21.07.2025
 
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы", – сказал он.
По словам министра, на прошлой неделе он договорился главой Пентагона Питом Хегсетом о том, что Берлин присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно быстрее.
В понедельник Минобороны России сообщило об уничтожении в течение суток трех пусковых установок Patriot в ходе специальной военной операции.
Ранее лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ планирует приобрести для Украины системы Patriot на сумму 5 миллиардов евро. По ее словам, эти средства могли бы быть направлены на снижение налоговой нагрузки, включая налог на электроэнергию.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.
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Patriot (зенитный ракетный комплекс)ГерманияСШАБорис ПисториусНовостиУкраинаПоставки западного оружия Украине
 
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