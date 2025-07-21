https://crimea.ria.ru/20250721/skolko-sistem-patriot-germaniya-peredast-ukraine-1148112965.html

Сколько систем Patriot Германия передаст Украине

Сколько систем Patriot Германия передаст Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Сколько систем Patriot Германия передаст Украине

Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T17:39

2025-07-21T17:39

2025-07-21T17:39

patriot (зенитный ракетный комплекс)

германия

сша

борис писториус

новости

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.По словам министра, на прошлой неделе он договорился главой Пентагона Питом Хегсетом о том, что Берлин присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно быстрее.В понедельник Минобороны России сообщило об уничтожении в течение суток трех пусковых установок Patriot в ходе специальной военной операции.Ранее лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ планирует приобрести для Украины системы Patriot на сумму 5 миллиардов евро. По ее словам, эти средства могли бы быть направлены на снижение налоговой нагрузки, включая налог на электроэнергию.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), которые будет оплачивать ЕС, а также пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против РФ, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему ведет отказ стан Европы закупать оружие для Украины у США – мнение"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективыЧего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против

германия

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

patriot (зенитный ракетный комплекс), германия, сша, борис писториус, новости, украина, поставки западного оружия украине