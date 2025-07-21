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Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице
Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице
В Севастополе начата проверка городской больницы №1 имени Пирогова из-за жалоб на антисанитарию, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T11:38
2025-07-21T11:38
2025-07-21T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе начата проверка городской больницы №1 имени Пирогова из-за жалоб на антисанитарию, сообщает прокуратура города.Сообщения о ненадлежащих условиях пребывания в медучреждении появились в социальных сетях. В публикациях говорилось о терапевтическом отделении, где, по словам людей, есть проблемы с санитарным состоянием помещений: отмечается недостаточность мер по дезинфекции и дезинсекции, а также неисправность душевых кабин.В надзорном ведомстве сообщили, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований в больнице. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как купить торт в жару и не отравиться - советы экспертаРоссиян защитят от навязанных услуг и товаровВ Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей
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Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице
В Севастополе прокуратура начала проверку больницы №1 из-за жалоб на антисанитарию
11:38 21.07.2025 (обновлено: 11:39 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе начата проверка городской больницы №1 имени Пирогова из-за жалоб на антисанитарию, сообщает прокуратура города.
Сообщения о ненадлежащих условиях пребывания в медучреждении появились в социальных сетях. В публикациях говорилось о терапевтическом отделении, где, по словам людей, есть проблемы с санитарным состоянием помещений: отмечается недостаточность мер по дезинфекции и дезинсекции, а также неисправность душевых кабин.
"Прокуратура города Севастополя организовала проверку по сообщениям в социальных сетях о ненадлежащих условиях пребывания в городской больнице. Проверка проводится с привлечением специалистов Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю", – отмечают в органах.
В надзорном ведомстве сообщили, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований в больнице. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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