https://crimea.ria.ru/20250721/sevastopoltsy-pozhalovalis-na-antisanitariyu-v-gorodskoy-bolnitse--1148099036.html

Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице

Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Севастопольцы пожаловались на антисанитарию в городской больнице

В Севастополе начата проверка городской больницы №1 имени Пирогова из-за жалоб на антисанитарию, сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T11:38

2025-07-21T11:38

2025-07-21T11:39

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/15/1148099205_0:0:1276:719_1920x0_80_0_0_03a8fa2367268e9de6353c535e77d2ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе начата проверка городской больницы №1 имени Пирогова из-за жалоб на антисанитарию, сообщает прокуратура города.Сообщения о ненадлежащих условиях пребывания в медучреждении появились в социальных сетях. В публикациях говорилось о терапевтическом отделении, где, по словам людей, есть проблемы с санитарным состоянием помещений: отмечается недостаточность мер по дезинфекции и дезинсекции, а также неисправность душевых кабин.В надзорном ведомстве сообщили, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований в больнице. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как купить торт в жару и не отравиться - советы экспертаРоссиян защитят от навязанных услуг и товаровВ Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя