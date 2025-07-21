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Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых
Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых
Самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы Бангладеш. Как сообщает портал Prothom Alo, к этому часу известно о 19... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T14:31
2025-07-21T14:31
бангладеш
новости
происшествия
самолет
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы Бангладеш. Как сообщает портал Prothom Alo, к этому часу известно о 19 погибших и 120 раненых.Со ссылкой на источник сообщается также о гибели пилота. Со ссылкой на представителя администрации школы – о 120 раненых, которые направлены в ожоговую больницу. Многие пострадавшие получили ожоги 60-70% поверхности тела. Большинству из них – от 14 до 20 лет.По данным пожарной службы Бангладеш, самолет F-7 BJI разбился через 12 минут после начала полета. В связи с трагедией вторник, 22 июля, объявлен в стране днем национального траура. Кроме того, во всех религиозных местах поклонения Бангладеш будут организованы специальные молитвы за раненых и погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые домаСпасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском краеВ Казани во время испытаний летательный аппарат рухнул на жилой дом
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РИА Новости Крым
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бангладеш, новости, происшествия, самолет, авиакатастрофа
Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых

19 человек погибли и 120 ранены в результате падения самолета на школу в Бангладеш

14:31 21.07.2025
 
© AP Photo Al-emrun GarjonПожарные осматривают обломки учебного самолета ВВС Бангладеш, упавшего на территорию школы в Дакке
Пожарные осматривают обломки учебного самолета ВВС Бангладеш, упавшего на территорию школы в Дакке - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo Al-emrun Garjon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы Бангладеш. Как сообщает портал Prothom Alo, к этому часу известно о 19 погибших и 120 раненых.
"Учебный самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы и колледжа "Майлстоун" в Уттаре, в результате чего погибли 19 человек. В заявлении Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) говорится, что самолет вылетел в понедельник и позже потерпел крушение", – сообщает портал.
Со ссылкой на источник сообщается также о гибели пилота. Со ссылкой на представителя администрации школы – о 120 раненых, которые направлены в ожоговую больницу. Многие пострадавшие получили ожоги 60-70% поверхности тела. Большинству из них – от 14 до 20 лет.
По данным пожарной службы Бангладеш, самолет F-7 BJI разбился через 12 минут после начала полета. В связи с трагедией вторник, 22 июля, объявлен в стране днем национального траура. Кроме того, во всех религиозных местах поклонения Бангладеш будут организованы специальные молитвы за раненых и погибших.
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