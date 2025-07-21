https://crimea.ria.ru/20250721/samolet-upal-na-shkolu-v-bangladesh--19-pogibshikh-i-120-ranenykh-1148105674.html

Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых

Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Самолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых

Самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы Бангладеш. Как сообщает портал Prothom Alo, к этому часу известно о 19... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T14:31

2025-07-21T14:31

2025-07-21T14:31

бангладеш

новости

происшествия

самолет

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Самолет ВВС Бангладеш врезался в здание школы в районе Уттара города Дакка – столицы Бангладеш. Как сообщает портал Prothom Alo, к этому часу известно о 19 погибших и 120 раненых.Со ссылкой на источник сообщается также о гибели пилота. Со ссылкой на представителя администрации школы – о 120 раненых, которые направлены в ожоговую больницу. Многие пострадавшие получили ожоги 60-70% поверхности тела. Большинству из них – от 14 до 20 лет.По данным пожарной службы Бангладеш, самолет F-7 BJI разбился через 12 минут после начала полета. В связи с трагедией вторник, 22 июля, объявлен в стране днем национального траура. Кроме того, во всех религиозных местах поклонения Бангладеш будут организованы специальные молитвы за раненых и погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индии пассажирский самолет рухнул на жилые домаСпасатели не нашли выживших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском краеВ Казани во время испытаний летательный аппарат рухнул на жилой дом

бангладеш

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бангладеш, новости, происшествия, самолет, авиакатастрофа