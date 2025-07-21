https://crimea.ria.ru/20250721/pomoschnika-obvinyaemykh-v-terakte-v-krokuse-prigovorili-k-14-godam-kolonii-1148105079.html
Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии
Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии
К 14 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Новосибирске приговорили Баходурджона Ахмадалиева, также помогавшего обвиняемым в теракте в "Крокус... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T14:11
2025-07-21T14:11
2025-07-21T14:16
"крокус сити холл"
новости
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новосибирск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. К 14 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Новосибирске приговорили Баходурджона Ахмадалиева, также помогавшего обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.Кроме того, правоохранители установили, что Ахмадалиев приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористического акта, который произошел 22 марта 2024 года в зале "Крокус сити холл"."Ахмадалиев Б. на почве религиозной ненависти и вражды к населению России и негативного отношения к деятельности органов государственной власти РФ, с целью совершения на территории Новосибирска, взрыва и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение ущерба в целях дестабилизации деятельности органов власти, незаконно приобрел самодельное взрывное устройство, состоящее в сборе из осколочной гранаты, снаряженной взрывчатым веществом и взрывателя и незаконно его хранил", – говорится в сообщении.23 марта 2024 года при досмотре автомобиля такси, на котором Ахмадалиев работал водителем, было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое он доставил в общественное место в Железнодорожном районе Новосибирска для совершения взрыва.Также у Ахмадалиева была изъята религиозная литература экстремистской направленности. Уголовное дело в отношении него рассматривалось в закрытом судебном заседании, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек.Исполнители преступления заявили, что организатором теракта в "Крокус Сити Холле" является Украина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оправдывал теракт в "Крокусе" – россиянина приговорили к 5,5 годамВ Красногорске открыли мемориал жертвам теракта в "Крокусе"Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
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"крокус сити холл", новости, суд, приговор, новосибирск
Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонии
Помощник обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" получил 14 лет колонии
14:11 21.07.2025 (обновлено: 14:16 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. К 14 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Новосибирске приговорили Баходурджона Ахмадалиева, также помогавшего обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Суд признал Ахмадалиева Б.Б. виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, из них с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил. После провозглашения приговора осужденный и его защитник заявили, что будут его обжаловать", – сказано в сообщении.
Кроме того, правоохранители установили, что Ахмадалиев приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористического акта, который произошел 22 марта 2024 года в зале "Крокус сити холл".
"Ахмадалиев Б. на почве религиозной ненависти и вражды к населению России и негативного отношения к деятельности органов государственной власти РФ, с целью совершения на территории Новосибирска, взрыва и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение ущерба в целях дестабилизации деятельности органов власти, незаконно приобрел самодельное взрывное устройство, состоящее в сборе из осколочной гранаты, снаряженной взрывчатым веществом и взрывателя и незаконно его хранил", – говорится в сообщении.
23 марта 2024 года при досмотре автомобиля такси, на котором Ахмадалиев работал водителем, было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое он доставил в общественное место в Железнодорожном районе Новосибирска для совершения взрыва.
Также у Ахмадалиева была изъята религиозная литература экстремистской направленности. Уголовное дело в отношении него рассматривалось в закрытом судебном заседании, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Трагедия в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл"
ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 145 человек
.
Исполнители преступления заявили, что организатором теракта
в "Крокус Сити Холле" является Украина.
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