https://crimea.ria.ru/20250721/poezda-v-krym-sleduyut-s-zaderzhkami-do-5-chasov-1148101167.html

Поезда в Крым следуют с задержками до 5 часов

Поезда в Крым следуют с задержками до 5 часов - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Поезда в Крым следуют с задержками до 5 часов

Время задержек поездов дальнего следования "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, составляет от 1 до 5 часов. Об этом сообщают в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T12:27

2025-07-21T12:27

2025-07-21T12:23

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поезд "таврия"

задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Время задержек поездов дальнего следования "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, составляет от 1 до 5 часов. Об этом сообщают в компании "Гранд Сервис Экспресс".В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. В расписании движения поездов дальнего следования произошли корректировки. Задержки поездов в Крым на данный момент:∙ №27/28 Москва – Симферополь (отправление 20.07) – 5 часов∙ №183/184 Мурманск – Севастополь (отправление 17.07) – 3 часа∙ №97/98 Москва – Симферополь (отправление 20.07) – 3,5 часа∙ №17/18 Москва – Симферополь (отправление 20.07) – 4 часа∙ №167/168 Москва – Симферополь (отправление 20.07) – 3 часа∙ №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь (отправление 20.07) –1 час∙ №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (отправление 20.07) – 3,5 часаОпоздание поездов из Крыма:∙ №141/142 Симферополь – Пермь (отправление 19.07) – 3 часа∙ №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург (отправление 19.07) – 3,5 часа∙ №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург (отправление 19.07) – часа∙ №177/178 Симферополь – Санкт-Петербург (отправление 19.07) – 1,5 часа∙ №17/18 Симферополь – Москва (отправление 20.07) – 5 часов∙ №27/28 Симферополь – Москва (отправление 20.07) – 3 часа∙ №163/164 Феодосия – Москва (отправление 20.07) – 4 часа∙ №473/474 Симферополь – Смоленск (отправление 20.07) – 3 часаВ компании подчеркивают, что указанное время задержки является ориентировочным, и может меняться. Пассажиров призывают следить за объявлениями.В зонах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, по возможности пассажирам предоставляется питание – в первую очередь детям и маломобильным гражданам. Начальники поездов продолжают информировать пассажиров о ситуации в пути.Ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что 6 поездов "Таврия", следующих в Крым, и 11 пассажирских составов из Крыма задерживаются из-за нового ЧП в Ростовской области. Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, российские военные отражали ее в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.До этого 19 июля при отражении атаки ВСУ упавшими обломками беспилотников была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Тогда было приостановлено движение поездов, отменен ряд пригородных электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число опаздывающих из-за ЧП в Ростовской области поездов выросло до 50Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской областиТеррорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области

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