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Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника
Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника
Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и 11 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T09:29
2025-07-21T09:54
крым
новости крыма
поезд "таврия"
поезд
ростовская область
логистика
транспорт
задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и 11 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезда в КрымПо данным перевозчика, по направлению на полуостров на пять часов задерживается поезд №27/28 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля. Опаздывают на четыре часа поезда №183/184 Мурманск - Севастополь, отправлением 17 июля и №97/98 Москва - Симферополь, отправлением 20 числа. На 3,5 часа отстает состав №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, Поезда №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория и №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20 числа, задерживаются на 2,5 и 1,5 часа соответственно.Следование из КрымаС задержкой на пять часов следует поезд №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 20 июля, на 4,5 часа - №17/18 Симферополь - Москва отправлением 20 числа. Поезд №141/142 Симферополь - Пермь отправлением 19 июля опаздывает на 3,5 часа. Составы №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 19 июля и №163/164 Феодосия - Москва отправлением 20 числа, задерживаются на 3 часа. №163/164 Феодосия - Москва и №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург - оба отправлением 19 числа задерживаются на 2,5 часа.Отставание поезда №473/474 Симферополь - Смоленск составляет 2 часа, поездов отправлением от 19 числа №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург и №91/92 Симферополь - Москва - на 1,5 часа. На 1 час опаздывает №173/174 Евпатория - Москва.Накануне вечером задерживались четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма. Кроме того, по техническим причинам задерживались два поезда со станций отправления в Санкт-Петербурге и Смоленске, до этого – один из Москвы. Ситуация постоянно меняется. Как сообщалось, задержки произошли после атаки ВСУ и падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области 19 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощностиПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыВозобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым
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Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника

Шесть поездов в Крым и 11 составов из Крыма задерживаются - перевозчик

09:29 21.07.2025 (обновлено: 09:54 21.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и 11 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Поезда в Крым
По данным перевозчика, по направлению на полуостров на пять часов задерживается поезд №27/28 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля. Опаздывают на четыре часа поезда №183/184 Мурманск - Севастополь, отправлением 17 июля и №97/98 Москва - Симферополь, отправлением 20 числа. На 3,5 часа отстает состав №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, Поезда №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория и №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20 числа, задерживаются на 2,5 и 1,5 часа соответственно.
Следование из Крыма
С задержкой на пять часов следует поезд №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 20 июля, на 4,5 часа - №17/18 Симферополь - Москва отправлением 20 числа. Поезд №141/142 Симферополь - Пермь отправлением 19 июля опаздывает на 3,5 часа. Составы №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 19 июля и №163/164 Феодосия - Москва отправлением 20 числа, задерживаются на 3 часа. №163/164 Феодосия - Москва и №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург - оба отправлением 19 числа задерживаются на 2,5 часа.
Отставание поезда №473/474 Симферополь - Смоленск составляет 2 часа, поездов отправлением от 19 числа №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург и №91/92 Симферополь - Москва - на 1,5 часа. На 1 час опаздывает №173/174 Евпатория - Москва.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание", – информируют в "Гранд Сервис Экспресс".
Накануне вечером задерживались четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма. Кроме того, по техническим причинам задерживались два поезда со станций отправления в Санкт-Петербурге и Смоленске, до этого – один из Москвы. Ситуация постоянно меняется.
Как сообщалось, задержки произошли после атаки ВСУ и падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области 19 июля.
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КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"ПоездРостовская областьЛогистикаТранспортЗадержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области
 
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