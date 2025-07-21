https://crimea.ria.ru/20250721/poezda-v-krym-idut-s-zaderzhkoy--situatsiya-na-utro-ponedelnika-1148097146.html

Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника

Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Поезда в Крым идут с задержкой – ситуация на утро понедельника

Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и 11 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T09:29

2025-07-21T09:29

2025-07-21T09:54

крым

новости крыма

поезд "таврия"

поезд

ростовская область

логистика

транспорт

задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_213:168:1280:768_1920x0_80_0_0_ec5b9dfcc55c4dd47a75cc13267b42a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Шесть пассажирских составов, следующих в Крым, и 11 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезда в КрымПо данным перевозчика, по направлению на полуостров на пять часов задерживается поезд №27/28 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля. Опаздывают на четыре часа поезда №183/184 Мурманск - Севастополь, отправлением 17 июля и №97/98 Москва - Симферополь, отправлением 20 числа. На 3,5 часа отстает состав №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, Поезда №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория и №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20 числа, задерживаются на 2,5 и 1,5 часа соответственно.Следование из КрымаС задержкой на пять часов следует поезд №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 20 июля, на 4,5 часа - №17/18 Симферополь - Москва отправлением 20 числа. Поезд №141/142 Симферополь - Пермь отправлением 19 июля опаздывает на 3,5 часа. Составы №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 19 июля и №163/164 Феодосия - Москва отправлением 20 числа, задерживаются на 3 часа. №163/164 Феодосия - Москва и №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург - оба отправлением 19 числа задерживаются на 2,5 часа.Отставание поезда №473/474 Симферополь - Смоленск составляет 2 часа, поездов отправлением от 19 числа №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург и №91/92 Симферополь - Москва - на 1,5 часа. На 1 час опаздывает №173/174 Евпатория - Москва.Накануне вечером задерживались четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма. Кроме того, по техническим причинам задерживались два поезда со станций отправления в Санкт-Петербурге и Смоленске, до этого – один из Москвы. Ситуация постоянно меняется. Как сообщалось, задержки произошли после атаки ВСУ и падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области 19 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощностиПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыВозобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым

крым

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поезд "таврия", поезд, ростовская область, логистика, транспорт, задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области