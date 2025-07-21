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Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике
Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике
Киевский режим несет колоссальные потери среди солдат и техники на всех фронтах спецоперации. За сутки уничтожены более 1200 боевиков и сотни единиц техники,... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T13:33
2025-07-21T13:25
новости сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим несет колоссальные потери среди солдат и техники на всех фронтах спецоперации. За сутки уничтожены более 1200 боевиков и сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.В ночь на понедельник российские военные нанесли групповой удар по военным объектам Украины – было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении были нанесены удары по подразделениям ВСУ и теробороны в Волчанске и Меловом. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина, 9 автомобилей и 4 артсистемы.Подразделения группировки "Запад" продвинулись по переднему краю. Уничтожены более 230 украинских военнослужащих, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 РЭБ-станции и 6 складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области.Подразделения группировки "Южная" заняли выгодные позиции в районах четырех населенных пунктов. Уничтожены до 140 солдат ВСУ, бронетехника, включая БТР американского происхождения, артиллерию и склады снабжения.Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение сразу нескольким украинских формированиям в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника достигли до 425 военнослужащих, танк, ББМ, артиллерия, пикапы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны врага. В районах четырех населенных пунктов ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Уничтожены до 215 военнослужащих противника, бронетехника, автомобили, склады с боеприпасами.Подразделения группировки "Днепр" нанесли удары по районам Антоновки, Белозерки и Малой Токмачки. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, автомобили, артиллерия, РЭБ-станции и склады.Оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам дислокации, сборочным цехам БПЛА и позициям иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены три пусковые установки Patriot, многофункциональная РЛС американского производства, 397 беспилотников и 1 ракета HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике

Новости СВО – киевские боевики потеряли более 1200 солдат и сотни единиц техники за сутки

13:33 21.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим несет колоссальные потери среди солдат и техники на всех фронтах спецоперации. За сутки уничтожены более 1200 боевиков и сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
В ночь на понедельник российские военные нанесли групповой удар по военным объектам Украины – было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области.
На Харьковском направлении были нанесены удары по подразделениям ВСУ и теробороны в Волчанске и Меловом. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина, 9 автомобилей и 4 артсистемы.
Подразделения группировки "Запад" продвинулись по переднему краю. Уничтожены более 230 украинских военнослужащих, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 РЭБ-станции и 6 складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области.
Подразделения группировки "Южная" заняли выгодные позиции в районах четырех населенных пунктов. Уничтожены до 140 солдат ВСУ, бронетехника, включая БТР американского происхождения, артиллерию и склады снабжения.
Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение сразу нескольким украинских формированиям в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника достигли до 425 военнослужащих, танк, ББМ, артиллерия, пикапы.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны врага. В районах четырех населенных пунктов ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Уничтожены до 215 военнослужащих противника, бронетехника, автомобили, склады с боеприпасами.
Подразделения группировки "Днепр" нанесли удары по районам Антоновки, Белозерки и Малой Токмачки. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, автомобили, артиллерия, РЭБ-станции и склады.
Оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам дислокации, сборочным цехам БПЛА и позициям иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены три пусковые установки Patriot, многофункциональная РЛС американского производства, 397 беспилотников и 1 ракета HIMARS.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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