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Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике

Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Новости СВО: киевский режим несет огромные потери в живой силе и технике

Киевский режим несет колоссальные потери среди солдат и техники на всех фронтах спецоперации. За сутки уничтожены более 1200 боевиков и сотни единиц техники,... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T13:33

2025-07-21T13:33

2025-07-21T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим несет колоссальные потери среди солдат и техники на всех фронтах спецоперации. За сутки уничтожены более 1200 боевиков и сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.В ночь на понедельник российские военные нанесли групповой удар по военным объектам Украины – было применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктура военных аэродромов.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении были нанесены удары по подразделениям ВСУ и теробороны в Волчанске и Меловом. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина, 9 автомобилей и 4 артсистемы.Подразделения группировки "Запад" продвинулись по переднему краю. Уничтожены более 230 украинских военнослужащих, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 РЭБ-станции и 6 складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области.Подразделения группировки "Южная" заняли выгодные позиции в районах четырех населенных пунктов. Уничтожены до 140 солдат ВСУ, бронетехника, включая БТР американского происхождения, артиллерию и склады снабжения.Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение сразу нескольким украинских формированиям в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника достигли до 425 военнослужащих, танк, ББМ, артиллерия, пикапы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны врага. В районах четырех населенных пунктов ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Уничтожены до 215 военнослужащих противника, бронетехника, автомобили, склады с боеприпасами.Подразделения группировки "Днепр" нанесли удары по районам Антоновки, Белозерки и Малой Токмачки. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, автомобили, артиллерия, РЭБ-станции и склады.Оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам дислокации, сборочным цехам БПЛА и позициям иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены три пусковые установки Patriot, многофункциональная РЛС американского производства, 397 беспилотников и 1 ракета HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу