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Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников
Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников
Во второй половине дня в понедельник 25 беспилотников сбили над регионами РФ, один из них – над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T23:08
2025-07-21T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во второй половине дня в понедельник 25 беспилотников сбили над регионами РФ, один из них – над Крымом, сообщили в Минобороны России.Один из них был сбит над Крымом, 12 – над Ростовской областью, восемь – над Брянской, по два – над Калужской областью и территорией Московского региона, перечислили в военном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости крыма, новости, ростовская область, брянская область, калужская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников

25 беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами

23:08 21.07.2025 (обновлено: 23:20 21.07.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во второй половине дня в понедельник 25 беспилотников сбили над регионами РФ, один из них – над Крымом, сообщили в Минобороны России.
"В период с 16:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один из них был сбит над Крымом, 12 – над Ростовской областью, восемь – над Брянской, по два – над Калужской областью и территорией Московского региона, перечислили в военном ведомстве России.
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