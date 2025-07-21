https://crimea.ria.ru/20250721/nad-krymom-i-esche-chetyrmya-regionami-sbili-25-bespilotnikov-1148118651.html
Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников
Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников
Во второй половине дня в понедельник 25 беспилотников сбили над регионами РФ, один из них – над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T23:08
2025-07-21T23:08
2025-07-21T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во второй половине дня в понедельник 25 беспилотников сбили над регионами РФ, один из них – над Крымом, сообщили в Минобороны России.Один из них был сбит над Крымом, 12 – над Ростовской областью, восемь – над Брянской, по два – над Калужской областью и территорией Московского региона, перечислили в военном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников
25 беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
23:08 21.07.2025 (обновлено: 23:20 21.07.2025)