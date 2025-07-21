https://crimea.ria.ru/20250721/nad-krymom-i-esche-chetyrmya-regionami-sbili-25-bespilotnikov-1148118651.html

Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников

Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Над Крымом и еще четырьмя регионами сбили 25 беспилотников

Во второй половине дня в понедельник 25 беспилотников сбили над регионами РФ, один из них – над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T23:08

2025-07-21T23:08

2025-07-21T23:20

министерство обороны рф

новости крыма

новости

ростовская область

брянская область

калужская область

московская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e200b858ce2dec002e7a301d0e5d528.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во второй половине дня в понедельник 25 беспилотников сбили над регионами РФ, один из них – над Крымом, сообщили в Минобороны России.Один из них был сбит над Крымом, 12 – над Ростовской областью, восемь – над Брянской, по два – над Калужской областью и территорией Московского региона, перечислили в военном ведомстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250721/oblomki-bespilotnika-upali-na-detsad-v-berdyanske--detey-evakuirovali-1148117644.html

ростовская область

брянская область

калужская область

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости крыма, новости, ростовская область, брянская область, калужская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво