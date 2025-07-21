https://crimea.ria.ru/20250721/livni-s-gradom-i-shkval-idut-na-krym-1148103181.html

Ливни с градом и шквал идут на Крым

Ливни с градом и шквал идут на Крым - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Ливни с градом и шквал идут на Крым

Сильные ливни, грозы, град и шквал обрушатся на Крым во второй половине дня в понедельник. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T13:03

2025-07-21T13:03

2025-07-21T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни, грозы, град и шквал обрушатся на Крым во второй половине дня в понедельник. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают, что из-за штормовой погоды есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также осложнения обстановки на дорогах. Возможны и подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывом линий электропередачи.В МЧС призывают проверить состояние дренажных систем и ливневок, обезопасить жилье, которое находится в непосредственной близости от воды и пересохших русел рек. Если непогода застала на улице – обращать внимание на целостность проводов и не прятаться под деревьями. Важно не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250720/40-gradusnaya-zhara-idet-v-krym-prognoz-pogody-na-nedelyu-1148060991.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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