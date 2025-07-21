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Ливни с градом и шквал идут на Крым - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Ливни с градом и шквал идут на Крым
Ливни с градом и шквал идут на Крым - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Ливни с градом и шквал идут на Крым
Сильные ливни, грозы, град и шквал обрушатся на Крым во второй половине дня в понедельник. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T13:03
2025-07-21T13:54
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни, грозы, град и шквал обрушатся на Крым во второй половине дня в понедельник. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают, что из-за штормовой погоды есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также осложнения обстановки на дорогах. Возможны и подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывом линий электропередачи.В МЧС призывают проверить состояние дренажных систем и ливневок, обезопасить жилье, которое находится в непосредственной близости от воды и пересохших русел рек. Если непогода застала на улице – обращать внимание на целостность проводов и не прятаться под деревьями. Важно не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ливни с градом и шквал идут на Крым

На Крым в понедельник обрушатся ливни с градом и шквал – МЧС

13:03 21.07.2025 (обновлено: 13:54 21.07.2025)
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни, грозы, град и шквал обрушатся на Крым во второй половине дня в понедельник. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают, что из-за штормовой погоды есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также осложнения обстановки на дорогах. Возможны и подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывом линий электропередачи.
В МЧС призывают проверить состояние дренажных систем и ливневок, обезопасить жилье, которое находится в непосредственной близости от воды и пересохших русел рек.
Если непогода застала на улице – обращать внимание на целостность проводов и не прятаться под деревьями.
Важно не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев.
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