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В Подмосковье из-за ливней рухнул мост

В Подмосковье из-за ливней рухнул мост - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Подмосковье из-за ливней рухнул мост

В Подмосковье из-за сильных ливней разрушен мост в деревне Сысоево через реку Песочная. Об этом сообщает глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T17:04

2025-07-21T17:04

2025-07-21T17:07

подмосковье

новости

погода

стихия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В Подмосковье из-за сильных ливней разрушен мост в деревне Сысоево через реку Песочная. Об этом сообщает глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.В ночь на 21 июля Москву и область накрыли сильные дожди с грозами, что вызвало локальные подтопления. С самого утра жители столицы делятся в социальных сетях видео с городских улиц. Подтоплены дороги, дворы, съезды и пешеходные переходы. В некоторых районах за сутки вылилась практически полная месячная норма осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с градом и шквал идут на КрымСто литров на "квадрат": ливни затопили Москву Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета

подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, новости, погода, стихия, происшествия