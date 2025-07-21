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В Подмосковье из-за ливней рухнул мост - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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В Подмосковье из-за ливней рухнул мост
В Подмосковье из-за ливней рухнул мост - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Подмосковье из-за ливней рухнул мост
В Подмосковье из-за сильных ливней разрушен мост в деревне Сысоево через реку Песочная. Об этом сообщает глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T17:04
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подмосковье
новости
погода
стихия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В Подмосковье из-за сильных ливней разрушен мост в деревне Сысоево через реку Песочная. Об этом сообщает глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.В ночь на 21 июля Москву и область накрыли сильные дожди с грозами, что вызвало локальные подтопления. С самого утра жители столицы делятся в социальных сетях видео с городских улиц. Подтоплены дороги, дворы, съезды и пешеходные переходы. В некоторых районах за сутки вылилась практически полная месячная норма осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с градом и шквал идут на КрымСто литров на "квадрат": ливни затопили Москву Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета
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подмосковье, новости, погода, стихия, происшествия
В Подмосковье из-за ливней рухнул мост

В Подмосковье ливни разрушили мост через реку Песочная

17:04 21.07.2025 (обновлено: 17:07 21.07.2025)
 
© Глава муниципального округа ИстраВ Подмосковье ливни разрушили мост через реку Песочная
В Подмосковье ливни разрушили мост через реку Песочная
© Глава муниципального округа Истра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. В Подмосковье из-за сильных ливней разрушен мост в деревне Сысоево через реку Песочная. Об этом сообщает глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

"В настоящий момент на место направляются экстренные службы для проведения работ по ограждению аварийного участка и определения объема работ для временного проезда", – проинформировала глава округа.

В ночь на 21 июля Москву и область накрыли сильные дожди с грозами, что вызвало локальные подтопления. С самого утра жители столицы делятся в социальных сетях видео с городских улиц. Подтоплены дороги, дворы, съезды и пешеходные переходы. В некоторых районах за сутки вылилась практически полная месячная норма осадков.
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