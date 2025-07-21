https://crimea.ria.ru/20250721/krymskiy-most-seychas--obstanovka-s-ocheredyami-k-etomu-chasu-1148098350.html

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу

У Крымского моста сейчас продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. С обеих сторон к 11:00 проезда ждут 1695 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T11:06

2025-07-21T11:06

2025-07-21T11:06

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. С обеих сторон к 11:00 проезда ждут 1695 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автомобильные заторы у пунктов досмотра перед Крымским мостом начали скапливаться утром в понедельник. К 7 утра проезда ждали 780 машин, спустя два часа пробка увеличилась вдвое.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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