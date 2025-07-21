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Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу
У Крымского моста сейчас продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. С обеих сторон к 11:00 проезда ждут 1695 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T11:06
2025-07-21T11:06
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крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. С обеих сторон к 11:00 проезда ждут 1695 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автомобильные заторы у пунктов досмотра перед Крымским мостом начали скапливаться утром в понедельник. К 7 утра проезда ждали 780 машин, спустя два часа пробка увеличилась вдвое.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к этому часу

Крымский мост сейчас – в трехчасовой пробке стоят 1695 машин с обеих сторон

11:06 21.07.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаПункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
Пункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает увеличиваться очередь перед пунктами досмотра. С обеих сторон к 11:00 проезда ждут 1695 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Ожидание более трех часов. Из Керчи проезда ожидают 545 автомобилей. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.
Автомобильные заторы у пунктов досмотра перед Крымским мостом начали скапливаться утром в понедельник. К 7 утра проезда ждали 780 машин, спустя два часа пробка увеличилась вдвое.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
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